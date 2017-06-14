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尚英照到市委党校为2017年秋季主体班学员宣讲党的十九大精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:00

　　14日，市委常委、政法委书记尚英照来到市委党校，围绕“中国特色社会主义法治建设进入新时代”这一主题，为2017年秋季主体班学员宣讲党的十九大精神。

　　尚英照指出，要全面理解、深刻领会党的十九大精神，牢牢把握党的十九大对深入实施全面依法治国战略提出的新目标新要求，加快中国特色社会主义法治建设。要把法治作为核心价值追求，把依法办事作为基本要求，用法治思维和法治方式破解难题，强化法律在维护群众权益、化解社会矛盾中的权威地位。要把增强全民法治观念作为基础工程，把法治作为解决热点问题的治本之策，完善维护群众合法权益的政策制度，加快建设法治政府，为奋力谱写新时代洛阳发展新篇章提供有力法治保障。

　　市委党校常务副校长、党委书记侯超英，2017年秋季主体班的170余名学员等参加宣讲会。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：周萌]
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