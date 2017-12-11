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洛阳四县（市）区因环保工作不力被约谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:00

　　昨日，市委、市政府针对西工区、老城区、偃师市、伊川县11月空气质量排名靠后问题，公开约谈四县(市)区政府有关负责同志，要求深刻反思、高度重视，采取过硬措施，迅速扭转落后局面。

　　在我市11月空气质量考核排名中，9城区组中的西工区PM10排名末位，老城区PM2.5排名末位；5组团组中的偃师市PM10排名末位，伊川县PM2.5排名末位。这些情况充分暴露出四县(市)区在环境污染防治攻坚战中存在管控措施落实不到位等问题，环境污染防治工作力度与市委、市政府的要求仍有差距。

　　根据市委、市政府要求，市委常委、统战部部长王敬林约谈了上述四县(市)区政府有关负责同志。王敬林强调，要提高认识，转变思想观念；聚焦问题，切实抓好整改，实现精准治理，迅速扭转落后局面。

　　上述四县(市)区政府有关负责同志分别作表态发言，向市委、市政府和全市人民作出深刻检讨，承诺将痛定思痛，夯实责任，立行立改，坚决完成环境污染防治工作各项任务。 （洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）
[ 责任编辑：周萌]
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