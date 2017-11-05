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省公务员考试明日开考 到洛阳师院伊滨校区考点的公交车将增加班次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-16 09:30

　　明日，2017年河南省公务员考试将开考，如果您或您的家人、朋友要参加考试，请注意这条乘车信息。记者从市交通局获悉，由于洛阳师范学院伊滨校区考点离市区较远，17日考试当天，发往该考点的公交车将临时增加班次。

　　目前，市公交集团共开通两条发往洛阳师范学院伊滨校区的公交车，分别为92路和97路。92路从洛阳站发车，经解放路、牡丹桥、滨河南路、龙门大道、太康路、长夏门街、开元大道、光武大道、吉庆路到达洛阳师范学院伊滨校区；97路由关林第一停车场发车，经太康路、龙门大道、开元大道、玉泉街，到达洛阳师范学院伊滨校区。

　　市公交集团工作人员介绍，为服务考生，明日7：00至9：00、16：00至17：30两个时段内，92路原有的8个发车班次将增加到12个，97路原有的12个发车班次将增加到15个，发车间隔将缩短。

　　此外，下午考试结束后，市公交集团还将临时开通公交专线，该专线将直达龙门大道和市区，确保考生及时离开。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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