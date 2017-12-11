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洛阳今日有大风 气温-5℃到7℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-16 09:35

　　较强冷空气“耀武扬威”几天后，昨日好像温和了许多，但是，在看似平静的表象背后，冷空气又在酝酿新一轮“进攻”，前一股刚走，后一股又至。

　　今天晴天，只是风有点儿“疯”

　　“记忆中的冬天是白色的，穿着厚厚的棉衣、棉裤，和妈妈一起漫步在雪中，哈一口气，看到白雾，冻得人直打哆嗦。”昨日，小记的一个朋友在微信群里发出这样的感慨，勾起不少人儿时的回忆。

　　有人说，记忆中的冬天总是很冷。正如作家苏童在《关于冬天》中的描述：“西北风接连三天在窗外呼啸不止，冬天中最寒冷的部分就来临了。母亲把一家六口人的棉衣从樟木箱里取出来，六个人的棉衣、棉鞋、帽子、围巾，不管你愿意不愿意，我们必须穿上散发着樟木味道的冬衣，不管你愿意不愿意，你必须走到大街上去迎接冬天的到来。”

　　不知从何时起，冬天不再年年下雪，似乎不再冷得那么难熬了，臃肿的棉袄、毛裤已被许多人抛弃，加以一条秋裤就能扛过整个冬天。

　　冬天真的一年比一年暖和了吗？小记翻看我市气象资料发现，近3年，我市冬季气温与常年相比均偏高。气象专家说，在全球气候变暖的大背景下，出现“暖事件”的概率增加。按照气象学标准，一般来说，当某年12月至次年2月的平均气温比常年同期平均气温偏高0.5℃以上时，即可称为“暖冬”。

　　那么，我们能否度过一个“暖冬”，目前还不好下定论，不过，这段时间的最低气温已基本稳定在0℃以下，冬天的威力仍不容小觑。市气象台预计：今天白天全区晴天间多云，偏北风4级左右，气温-5℃到7℃；明天晴天间多云，偏北风2级到3级，气温-5℃到7℃。

　　没有围巾，古人出门戴“面衣”

　　大风来袭，许多人出门时会戴一条围巾挡风御寒。古时候没有围巾，人们遇到大风咋办？这个问题当然难不倒我们聪明的祖先。古人对付大风的首选“装备”，大概就是“面衣”了。

　　古人戴“面衣”的习俗，可追溯到秦汉时期。据汉朝刘歆编写的《西京杂记》记载，在汉成帝刘骜的宠妃赵合德送给其姐姐赵飞燕皇后的一批高档奢侈品中，就有一件“金华紫罗面衣”。相比之下，民间女性的“面衣”用料简单，多用普通布纱裁制而成。

　　《礼记·内则》中记载：“女子出门，必拥蔽其面。”在儒家提倡的“礼”的思想影响下，当时女性外出时，要用“面衣”遮挡面部，在使用过程中，大家渐渐发现“面衣”还能挡风御寒，于是，到了魏晋时期，男性冬天出门也开始流行戴“面衣”了。

　　随着时代发展，人们逐渐开始注重衣服材质的舒适性，在“面衣”的选材方面偏向轻薄的纱罗，在沙尘较多的北方，人们外出骑马打猎、游玩时，常常用它遮挡沙尘。

　　明朝文学家屠隆的《在京与友人》中记载：“燕市带面衣，骑黄马，风起飞尘满衢陌。归来下马，两鼻孔黑如烟突。”按文中所述，在北京街头骑马的人，尽管戴着“面衣”，依然不能抵挡满街飞扬的尘土，骑行结束后，骑马者的两个鼻孔像烟囱一样黑。由此可见，古时候北京的空气质量也不算太好呢！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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