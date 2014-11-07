咬定创新，造就一座座奇峰—— 中船重工七二五所摘得中国质量奖启示之一

中国质量奖，是中国质量领域的最高荣誉，只有在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组织才能获得。日前，我市的一家企业——中船重工集团公司第七二五研究所(以下简称七二五所)脱颖而出，摘得这顶桂冠。荣誉背后，是七二五所持续深入推进卓越绩效管理模式，持续以科技创新提升产品质量，最终带动品牌崛起的艰辛历程。洛阳日报今起推出系列报道，挖掘该所登上质量管理之巅的经验，以期给其他企业和科研院所带来启迪。

在洛阳，七二五所已经成为“创新”的代名词。

在昨日的采访中，该所所长马玉璞给记者讲了一件令他印象深刻的往事：2013年8月28日，日本知名专业杂志《日刊海事》，用一个整版的篇幅并配以4幅照片，罕见地刊登了七二五所青岛双瑞压载水系统原理技术世界领先，并获国际主流船级社广泛认可，建设了全球最大船舶压载水管理系统生产基地的报道。

告别“跟踪模仿”，赢得“中国尊严”，依靠创新，七二五所写下精彩一笔。

“我们不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。”马玉璞说，第三次创业以来，站在新的历史起点上，七二五所吹响自主创新、领跑世界的号角，一次又一次填补中国乃至全球的科技创新空白，成为世界科技创新绵绵山脉里的一座奇峰——

世界第一的中国高铁，桥梁路段大量使用七二五所的专门技术和产品，其中，自重180吨的桥梁支座创造了球型支座承载力最大的世界纪录；

自主研发出我国第一个室内铁路轨道减振降噪实验室及地铁减振降噪技术及设备，和我国唯一的具有世界先进水平的全流程海绵钛生产线工艺、我国第一个无载体含药洗脱心脏支架系统；

为辽宁舰和蛟龙号提供关键部件和材料技术支撑，助力高分八号翱翔太空，为雪龙号保驾护航，打出国内第一口钛合金油井……

从军用到民用，从深海到太空，从几毫克重的支架到超百吨的支座，七二五所用创新彰显“中国力量”，用激情改变世界创新格局。

旧制度的轨道上，生产力的新车轮注定行之不远。

时间刚刚跨过21世纪的门槛，七二五所就毅然拉开了深化改革的大幕——创立“一所两制”(一套机构，两种职能：在保持研究所军工科研职能的同时，注册成立双瑞科技产业集团，实行“分本记账”“分锅吃饭”)。让“科研见长者”聚精会神搞创新，让“有经营头脑者”一心一意创大业，让“能工巧匠”精雕细琢创品质，打通从科技强到产业强、经济强的通道，完成科学研究、实验开发、推广应用的“三级跳”。

把市场经济的种子撒进创新发展的土壤，以创业之钟敲响科技企业的黎明。

凡是具有市场效益或能够引领产业发展趋势的技术，立即立项，快速研究；科研人员的职称评定、薪酬待遇，不只重视“成果奖和论文”，更注重市场应用效果和发明专利；在资本运作上，实行国有资本、社会资本、员工参股的混合所有制经济，产权清晰，权责明确，法人治理结构完善。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。2016年，七二五所铁路支座市场新签订单金额9亿元，市场占有率达15%，其中在高铁市场的份额提高到1/3；特殊支座市场占有率超过60%，其中球铰市场占有率超过90%。

审视七二五所近15年的创新历程，一条脉络清晰可见——科技和产业一次次“联姻”，催生一次次创业浪潮。

所里先后成立12个高新技术产业公司，1个在首批创业板上市，5个并入中国重工上市，形成具有完全自主知识产权的“特种装备、钛合金、防腐与水处理、橡塑复合材料、医疗器械”五大产业板块，而且，各产业板块的主导产品均具有核心竞争力，在细分市场都处于领先地位或第一方阵——

船舶压载水管理系统销量全球第三；心脏支架占国内市场份额的1/3；2兆瓦风电叶片占国内市场份额的1/3；高铁桥梁支座占国内市场份额的1/3……

“科技创新+制度创新”，让七二五所形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展新格局。（洛阳日报记者 赵志伟 张锐鑫）