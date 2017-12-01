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形成共同奋斗的强大正能量—— 八论决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:00

　　人民的力量一旦被激发出来，就有着改天换地的伟力。

　　省委常委、市委书记李亚在市委十一届五次全会上强调，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程，必须大力发展社会主义民主政治，靠民主凝聚各方智慧和力量，靠法治保障社会公平和正义，以生动活泼、安定团结的政治局面形成全市上下共同奋斗的强大正能量。

　　党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，三者统一于我国社会主义民主政治伟大实践。党的十九大报告深刻指出：“我国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主。发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。”

　　发展是人类社会永恒的主题，人民是创造世界历史的动力。当一些国家的政党把执政根基放在经济、外交乃至军事上时，中国共产党却坚信，“人民群众是我们力量的源泉”“人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量”。这是马克思主义政党的信仰所在，也是近百年来我们党不懈奋斗经验的结晶。

　　“群之所为事无不成，众之所举业无不胜”。过去极不平凡的5年，中国迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，前所未有地走近世界舞台中央，正是党发挥政治这个最大优势，团结带领13亿人民共同努力，成就了神州大地的历史性变革。今天，世界上越来越多的人关注“中国奇迹背后的必然逻辑”，就连一些欢呼“历史终结”的人也开始摘下“有色眼镜”，重新思考“为何中国共产党的决定总能够获得人民的广泛支持”，并得出“中国政治体制优点明显”“中国取得巨大成就的最核心秘诀，就是作为执政党的中国共产党理解人民真正的需求”“依靠人民、为了人民，为人民发展、由人民享有，中国共产党因此站在最大多数人的一边”的结论。

　　“实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想。”中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。在决胜全面小康、开启现代化建设新征程上，把我国社会主义民主政治的优势和特点充分发挥出来，发展就有了最坚强的支撑、最深厚的底气、最强大的靠山！

　　秉天时、承地利、聚人和。党的十九大从六个方面对发展社会主义民主政治作出全面部署，市委十一届五次全会深刻领会“深深扎根人民、紧紧依靠人民”的实践底蕴，把“依靠人民创造历史伟业”的决心和信心融入新时代的发展蓝图，把一颗人民政党的初心和人民主体地位在新征程上紧紧联结在一起——

　　我们要坚持正确方向，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，切实发挥党委总揽全局、协调各方作用，健全依法决策机制，确保党的路线方针政策和各项部署得到全面贯彻执行；要强化制度保障，积极稳妥推进人民代表大会制度与时俱进，推动社会主义协商民主广泛多层制度化发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，完善基层民主制度，深化机构和行政体制改革，丰富民主形式，拓宽民主渠道，扩大人民有序政治参与，保证人民依法享有广泛权利和自由；要深化依法治理，充分发挥法治的引领和规范作用，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，加快法治政府建设，真正以良法保障善治、以公正促进公平，引导全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围。

　　“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”69年前，毛泽东同志在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中的这句话，就镌刻在市党政综合办公楼前，深刻诠释着“人民是中国共产党最根本的哲学”。

　　光荣归于人民，感情系于人民，力量源于人民。聚合700万河洛儿女的磅礴之力，洛阳发展的航船必将劈波斩浪、胜利前进！（洛平）
[ 责任编辑：周萌]
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