李亚在全市脱贫攻坚领导小组会议上强调：提高政治站位 改进工作作风 确保脱贫攻坚工作经得起历史检验

昨日，省委常委、市委书记、市脱贫攻坚领导小组第一组长李亚主持召开全市脱贫攻坚领导小组会议，深入学习贯彻党的十九大精神，研判我市脱贫攻坚工作面临的新形势新任务，研究部署当前和今后一个时期全市脱贫攻坚工作。

市领导杨炳旭、杨廷俊、王敬林、王琰君、娄会峰出席会议。

会议听取了全市2017年度脱贫攻坚工作进展情况、2018年度重点工作谋划情况汇报，讨论研究了支持深度贫困地区脱贫攻坚、以作风攻坚促进脱贫攻坚、农村低保标准与扶贫标准“两线合一”、特殊困难群体大病救助、普惠金融助力脱贫攻坚等相关工作。

李亚指出，要全面对表对标，提高政治站位。党的十九大对脱贫攻坚工作提出的许多新思想、新部署、新要求，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，为我们打赢脱贫攻坚战提供了根本遵循和行动指南。各级各部门要准确把握新时代脱贫攻坚战略定位，进一步提高政治站位，把脱贫攻坚作为衡量政治站位的标尺，作为检验“四个意识”的标准。要深刻领会新时代脱贫攻坚的部署要求，全面对表对标，完善思路举措，确保十九大精神在洛阳落地生根。要切实加强各项工作的统筹衔接，把握整体性、协同性、关联性，找准工作切入点、结合点，做到互促共进、相得益彰，确保脱贫攻坚各项任务有力有效有序推进。

李亚强调，要坚持问题导向，扎实推动整改。当前，我市脱贫攻坚还存在基础工作不准不实、政策落实漏项漏人、工作方法简单粗放、责任落实不够到位、干部作风不严不硬等突出问题亟待解决。下一步，要着力在“全、深、实、严”上下功夫，直面问题，解决问题，持续发力，确保脱贫攻坚工作取得实实在在的成效。要全面查摆问题，进行一次全方位、全过程、全环节的排查体检，举一反三、全面细致，确保问题查摆不留空白、不留死角、不留盲区，较真碰硬、不存侥幸。要深入剖析原因，多从政治站位找差距、多从工作作风找根源、多从主观找原因、多从领导层面找原因，切中要害、直击痛点，为更好解决问题奠定基础。要扎扎实实整改，对发现的问题，列出清单、建立台账，明确责任，限时整改，严格执行各项要求，按时保质保量整改到位，防止不了了之，做到脱真贫、真脱贫，决不能搞数字游戏、搞数字脱贫。要严格整改标准，做到问题不解决不放过、整改不彻底不放过、群众不满意不放过，确保整改落实见效。

李亚强调，要采取过硬措施，紧盯重点攻坚。一要着力打赢深度贫困地区脱贫攻坚战。攻克深度贫困堡垒，是习近平总书记最为关注的工作之一，也是我市脱贫攻坚的坚中之坚、硬中之硬。拿出硬招数，加大政策支持，将产业发展、易地搬迁、基础设施建设、转移就业、社会保障、公共服务等制约深度贫困地区脱贫的主要因素列为工作重点，在资金、项目、政策上向深度贫困地区倾斜，出台可操作性的帮扶措施，坚决打赢深度贫困地区脱贫攻坚战。二要着力解决特殊困难群众医疗保障。深入贫困群众家中察症结，找准工作着力点，加强政策研究，真正把资金用在困难群众身上，大幅降低因病致贫率。三要着力做好社会兜底保障工作。动态提高标准，加大兜底保障力度，确保各项政策落实到位，实现应保尽保、应扶尽扶。四要着力推进普惠金融改革试点工作。继续抓好试点，加大政策宣传力度，加快信用体系建设，积极稳妥推开，切实解决好群众发展致富项目缺资金问题。五要着力加强队伍建设管理。坚持问题导向，加强驻村第一书记和驻村工作队的管理，强化驻村第一书记轮换期间的监督检查，确保第一书记真正“沉下去、住下来”；健全脱贫责任组制度，进一步明确脱贫攻坚责任人，推动各项工作持续深入开展。

李亚要求，以作风攻坚促脱贫攻坚，切实改进工作作风。要按照市委提出的“以作风攻坚促进脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战”的要求，以转作风为抓手，推进党的十九大精神进村入户，推进党的脱贫攻坚政策落实落细，推进精准扶贫精准脱贫各项举措落地见效。要创新方式方法，做实做细宣传宣讲。

突出宣传宣讲好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚的新举措新部署，确保群众对党的十九大精神入脑入心、对能享受的政策应知应会、对享受到的政策说得出来，不断提升群众对扶贫政策的知晓率和满意度。要标本兼治，把专项治理落到实处。实事求是制定整改措施，分门别类建立整改台账，因地制宜完善长效机制，标本兼治推进专项整治，确保扶贫领域各类问题得到有效治理、整治成果不反弹回潮。要把工作放在平时、放在平常。教育引导领导干部特别是基层同志扎实做好基层基础工作，树立正确的工作导向。要把作风建设摆在重要位置，领导干部率先垂范。按照“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”的要求，察实情，解难题；进一步优化完善督导督查机制，实施问题汇总交办，在督导检查中解决问题，确保脱贫攻坚工作经得起历史检验。

市脱贫攻坚领导小组成员单位主要负责人、其他相关责任单位主要负责人和市脱贫攻坚督查巡查组组长等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

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