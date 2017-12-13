洛阳市国土资源局行政复议行政应诉工作成绩突出获表彰

洛阳网讯 近日，国土资源部下发通报，洛阳市国土资源局荣获“全国国土资源行政复议行政应诉工作成绩突出单位”荣誉称号。记者从洛阳市国土资源局获悉，在全国获此殊荣的单位共有66家，河南省共有3家，其余两家分别是河南省国土资源厅政策法规处和固始县国土资源局。
近年来，洛阳市国土资源局高度重视行政复议、行政应诉工作，制定完备办案制度，统一规范法律文书，有序管理案卷档案。同时积极探索建立行政复议网上受理和审理结果公开制度，并多次组织开展行政诉讼案件庭审观摩活动，推行法律顾问和公职律师制度，为建立法治政府、维护社会稳定发挥了积极作用。(见习记者 谢娜娜 通讯员 张哲)
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