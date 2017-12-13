洛阳再建四座高速公路快充站 预计明年上半年投用

洛阳网讯 随着新能源汽车的日益发展，不少电动汽车走入千家万户。但由于充电问题，出行一直受限。今日，记者从国网洛阳供电公司获悉，近期，二广高速龙门服务区、汝阳服务区将建设四座高速公路快充站，预计明年上半年投入使用。

据国网洛阳供电公司该项目相关负责人介绍，此次充电站建设区域包含二广高速龙门服务区的东、西区和汝阳服务区的东、西区，每座快充站一期建设4个直流充电桩，可同时为4台乘用车充电。二期建成后可同时为8辆乘用车同时充电。

据了解，目前洛阳现有连霍高速公路电动汽车快速充电站2座，8个直流充电桩，位于连霍高速公路洛阳服务区南、北两个方向；城市区现有18个交流充电桩，分别位于城市中心区域的中州西路营业厅、中州东路营业厅、纱厂东路营业厅、环城供电局营业厅四个供电部门营业厅内，同时可办理电动汽车充电卡业务，为广大市民提供国网车联网平台的电动汽车充电服务。

这些充电装置是如何收费的？该负责人告诉记者，充电费价格按照一般工商业及其他用电的峰谷分时电价来执行，即8:00-12:00、18:00-22:00为峰时，电价约1.16元/KWh；0:00-8:00为谷时，电价约为0.39527元/KWh。“尤其在夜晚，市民使用充电桩为电动汽车充电，比在自己家里充电更加实惠。”(见习记者 谢娜娜)