杏花疏影里 吹笛到天明（诗画河洛）

忆昔午桥桥上饮，坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里，吹笛到天明。

二十余年如一梦，此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事，渔唱起三更。

——宋·陈与义《临江仙·夜登小阁忆洛中旧游》

陈与义，宋代著名爱国诗人，生于北宋哲宗元祐五年(公元1090年)，卒于南宋高宗绍兴八年(公元1138年)，是江西诗派三宗之一(另两宗是黄庭坚和陈师道)。

“其先居京兆(今陕西西安)，自曾祖希亮始迁洛，故为洛人。”按《宋史》的叙述，陈与义是我们的又一个洛阳老乡。这个老乡，史称“天资卓伟，为儿时已能作文，致名誉，流辈敛衽(rèn)，莫敢与抗”。

公元1113年，23岁的陈与义考中进士，自此踏上仕途。

有人考证，这首词大概作于公元1135年或公元1136年，其时陈与义退居青墩镇(今江苏省盐城市东北部)僧舍，在一个雨后初晴、月白风清之夜，他登楼远眺，情思绵绵，于是便有了这首百感交集的忆旧之词、乡愁之词、沧桑之词。

唐裴度在洛阳午桥庄有别墅，此处是洛中胜地，风景优美。回想当年，一群意气风发的青年才俊聚集在这里饮酒赋诗，指点江山。其时，皎洁的月光倒映在沟中，随水悄然流动，立在杏花疏落的清影里，一群人吹笛直到天明。

离开洛阳到现在，已经20多年过去了，国事不堪，知交零落，身似飘蓬，往事历历在目，每每想起，只觉惊心动魄。闲登小楼，雨后初晴的月夜景色优美，却只能勾起我一声叹息。古今多少兴亡事，都在渔夫三更歌唱中。

整首词清极、静极！如梦似幻，往事之伤、飘零之叹、家国之悲，读后让人心有戚戚焉。

不禁想起陈与义的另一首思乡之诗《牡丹》：“一自胡尘入汉关，十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客，独立东风看牡丹。”（洛阳晚报记者 陈旭照）