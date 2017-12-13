洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

杏花疏影里 吹笛到天明（诗画河洛）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 09:29

　　忆昔午桥桥上饮，坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里，吹笛到天明。

　　二十余年如一梦，此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事，渔唱起三更。

　　——宋·陈与义《临江仙·夜登小阁忆洛中旧游》

　　陈与义，宋代著名爱国诗人，生于北宋哲宗元祐五年(公元1090年)，卒于南宋高宗绍兴八年(公元1138年)，是江西诗派三宗之一(另两宗是黄庭坚和陈师道)。

　　“其先居京兆(今陕西西安)，自曾祖希亮始迁洛，故为洛人。”按《宋史》的叙述，陈与义是我们的又一个洛阳老乡。这个老乡，史称“天资卓伟，为儿时已能作文，致名誉，流辈敛衽(rèn)，莫敢与抗”。

　　公元1113年，23岁的陈与义考中进士，自此踏上仕途。

　　有人考证，这首词大概作于公元1135年或公元1136年，其时陈与义退居青墩镇(今江苏省盐城市东北部)僧舍，在一个雨后初晴、月白风清之夜，他登楼远眺，情思绵绵，于是便有了这首百感交集的忆旧之词、乡愁之词、沧桑之词。

　　唐裴度在洛阳午桥庄有别墅，此处是洛中胜地，风景优美。回想当年，一群意气风发的青年才俊聚集在这里饮酒赋诗，指点江山。其时，皎洁的月光倒映在沟中，随水悄然流动，立在杏花疏落的清影里，一群人吹笛直到天明。

　　离开洛阳到现在，已经20多年过去了，国事不堪，知交零落，身似飘蓬，往事历历在目，每每想起，只觉惊心动魄。闲登小楼，雨后初晴的月夜景色优美，却只能勾起我一声叹息。古今多少兴亡事，都在渔夫三更歌唱中。

　　整首词清极、静极！如梦似幻，往事之伤、飘零之叹、家国之悲，读后让人心有戚戚焉。

　　不禁想起陈与义的另一首思乡之诗《牡丹》：“一自胡尘入汉关，十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客，独立东风看牡丹。”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来降雪
  • 洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点 ...
  • 60辆“子弹头”新能源公交车抵洛
  • 陈润儿主持召开省政府常务会议 讨论研...
  • 2017年社保发生十大重要变化 利好你我！
  • 重磅！洛阳市城乡规划委审议通过一批...
  • 受降雪影响 洛阳所有走高速的长途客...
  • 洛龙区：紧锣密鼓推进洛阳大数据产业...
  • 农村土地承包法迎来大修：让土地成为...
  • 习近平：深入学习贯彻党的十九大精神 ...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    冬之韵
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605