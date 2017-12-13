洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

天冷了，用气、用水这些事儿您得多注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 09:16

　　我市迎来降雪，开启“冷冻模式”。室外温度的降低，让家中的水管、水龙头也受到考验，水务部门提醒广大市民，在给自己添衣保暖的同时，不要忘记为用水设备“穿衣”，以免出现问题，影响生活用水。

　　此外，不少人为了聚集家中的热乎气儿都选择紧闭门窗，燃气专家可不赞成这样做：“家庭用气多注意，再冷也要通通风。”

　　用水

　　冬季用水，需要注意哪些问题？洛阳北控水务集团有限公司相关负责人来支招，可用以下方法帮助用水设施安全“过冬”：

　　一、“穿衣”

　　将暴露在外的上水管道、水龙头等供水设施用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料包起来。

　　二、排空余水

　　家中如长期无人居住，请关闭门窗保持室内温度在0℃以上，并将水表前总阀门关闭，排空管中余水。

　　-如何解冻

　　●铝塑管、PVC管、PE管、PPR管等冻结：可用热毛巾包裹后慢慢用温水从水龙头开始沿支管浇淋，忌用火直接烘烤或用开水急烫，以免管道破裂。

　　●水表冻结：使用不超过60℃的温水冲淋，忌用火烘烤或过热的水直接冲淋水表，以免造成水表破裂。

　　如您在供水方面需要帮助，可拨打电话寻求帮助

　　涧东服务营销分公司：65297826

　　东城服务营销分公司：63416070

　　涧西服务营销分公司：68610532、65158932

　　新区服务营销分公司：65156300

　　洛阳北控水务集团有限公司24小时供水服务热线：9610001

　　用气

　　洛阳新奥华油燃气有限公司的相关负责人说，冬季是燃气使用的高峰季，用气隐患也多了起来，市民在用气时，应注意以下几个方面：

　　●使用燃气做饭时，除了开启抽油烟机或排风扇，还要适当打开厨房的门窗，保持良好通风，天再冷也别忽视这一点；晚间注意关好厨房门。

　　●使用燃气完毕后，一定要关好灶前阀，并做到经常在使用前后检查胶管连接是否牢固；家中长时间无人或不使用燃气时，应关闭燃气表前总阀。

　　●使用燃气热水器洗澡时，一定要保持良好通风，并要有其他人员看顾，外出或晚上睡觉要及时关闭热水器燃气阀门。

　　●点火时先开灶前阀，再开灶具开关；熄火时先关灶前阀，再关灶具开关。电子打火不灵时，请先点着引燃的火，后开气。

　　洛阳新奥华油燃气有限公司热线电话：95158 （洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 崔建宇）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来降雪
  • 洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点 ...
  • 60辆“子弹头”新能源公交车抵洛
  • 陈润儿主持召开省政府常务会议 讨论研...
  • 2017年社保发生十大重要变化 利好你我！
  • 重磅！洛阳市城乡规划委审议通过一批...
  • 受降雪影响 洛阳所有走高速的长途客...
  • 洛龙区：紧锣密鼓推进洛阳大数据产业...
  • 农村土地承包法迎来大修：让土地成为...
  • 习近平：深入学习贯彻党的十九大精神 ...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    冬之韵
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605