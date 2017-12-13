天冷了，用气、用水这些事儿您得多注意

我市迎来降雪，开启“冷冻模式”。室外温度的降低，让家中的水管、水龙头也受到考验，水务部门提醒广大市民，在给自己添衣保暖的同时，不要忘记为用水设备“穿衣”，以免出现问题，影响生活用水。

此外，不少人为了聚集家中的热乎气儿都选择紧闭门窗，燃气专家可不赞成这样做：“家庭用气多注意，再冷也要通通风。”

用水

冬季用水，需要注意哪些问题？洛阳北控水务集团有限公司相关负责人来支招，可用以下方法帮助用水设施安全“过冬”：

一、“穿衣”

将暴露在外的上水管道、水龙头等供水设施用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料包起来。

二、排空余水

家中如长期无人居住，请关闭门窗保持室内温度在0℃以上，并将水表前总阀门关闭，排空管中余水。

-如何解冻

●铝塑管、PVC管、PE管、PPR管等冻结：可用热毛巾包裹后慢慢用温水从水龙头开始沿支管浇淋，忌用火直接烘烤或用开水急烫，以免管道破裂。

●水表冻结：使用不超过60℃的温水冲淋，忌用火烘烤或过热的水直接冲淋水表，以免造成水表破裂。

如您在供水方面需要帮助，可拨打电话寻求帮助

涧东服务营销分公司：65297826

东城服务营销分公司：63416070

涧西服务营销分公司：68610532、65158932

新区服务营销分公司：65156300

洛阳北控水务集团有限公司24小时供水服务热线：9610001

用气

洛阳新奥华油燃气有限公司的相关负责人说，冬季是燃气使用的高峰季，用气隐患也多了起来，市民在用气时，应注意以下几个方面：

●使用燃气做饭时，除了开启抽油烟机或排风扇，还要适当打开厨房的门窗，保持良好通风，天再冷也别忽视这一点；晚间注意关好厨房门。

●使用燃气完毕后，一定要关好灶前阀，并做到经常在使用前后检查胶管连接是否牢固；家中长时间无人或不使用燃气时，应关闭燃气表前总阀。

●使用燃气热水器洗澡时，一定要保持良好通风，并要有其他人员看顾，外出或晚上睡觉要及时关闭热水器燃气阀门。

●点火时先开灶前阀，再开灶具开关；熄火时先关灶前阀，再关灶具开关。电子打火不灵时，请先点着引燃的火，后开气。

洛阳新奥华油燃气有限公司热线电话：95158 （洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 崔建宇）