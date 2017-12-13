发现流浪乞讨人员 请您也来帮一把

“来，把被子盖好”

“把这些拿着，别饿着自己”

核心提示

这两天，气温陡降，市区还飘起了雪花，市救助管理站工作人员比往常更忙碌了。13日晚，《洛阳晚报》记者随市救助管理站工作人员走上街头，寻找露宿街头的流浪乞讨人员，给他们送去棉被、棉衣、食物等物品。

市救助管理站负责人说，夜晚“扫街”已成为市救助管理站在“寒冬送温暖”专项行动中的常态化救助举措。

一行人夜晚“扫街”，给露宿街头的流浪乞讨人员送温暖

13日晚，市区飘起了雪花，寒风刮得人瑟瑟发抖。21时许，在西工区凯旋路与玻璃厂路交叉口，市救助管理站数名工作人员如约来到集合地点。

“天气一变，我们心里的弦就绷得更紧了，生怕他们受冻挨饿。”市救助管理站流动管理科科长田举说，这几天气温陡降，天气预报说有雪，他们要“扫街”寻找露宿街头的流浪乞讨人员，给他们提供一些必要的帮助。考虑到可能发现身体不适的流浪乞讨人员，他们还找来医护人员和心理疏导师同行。

随后，市救助管理站工作人员驱车沿凯旋路向西缓慢行驶，车上每位救助人员都紧盯车窗外，生怕遗漏掉躲在角落里过夜的流浪乞讨人员。

“停车，停车，人行道上躺的有人。”田举的话打破了车内十几分钟的安静气氛，一行人匆忙下车查看情况。

“醒醒，醒醒，咋睡到这儿了？”田举蹲在地上试图叫醒这名流浪汉了解情况。

“哎，你咋来了？”这名流浪汉把头从被子里探出来，随即露出了笑容。看起来，他跟田举很熟悉。

“是老段呀，冷不冷？……”说话间，田举已把同事拿来的棉被、棉衣及食物送到了老段手上。

“谢谢，谢谢。我不冷，你们赶紧回吧。”老段不断重复这句话。救助人员再三叮嘱他要注意御寒保暖才离开。

田举告诉记者，今年52岁的老段已在洛阳流浪近20年了，以捡破烂为生，几年前，老段生了场病，他们曾提出把老段接到市救助管理站，可对方坚持不去，更愿意保持自己的生活状态。

由于老段长期在西工区流浪，在日常救助中，田举和同事隔三岔五就能碰见老段，接触多了，他们也熟悉起来。“我们站长还在除夕给他送过饺子呢。”同行的一名工作人员说。

在13日晚一个多小时的寻找过程中，救助人员先后发现6名露宿街头的流浪乞讨人员，并给他们送上御寒物品。

“快穿上暖和暖和吧”

“寒冬送温暖”在行动，已发放救助物资2000余件

“夜晚‘扫街’寻找流浪乞讨人员，已成为市救助管理站在‘寒冬送温暖’专项行动中的常态化救助举措，救助效果也不错。”市救助管理站站长王铭安说，虽然工作人员会苦点儿累点儿，但能切实帮到流浪乞讨人员，工作人员从没抱怨过，尤其是下雨、下雪天，不少工作人员还主动要求参加夜晚“扫街”。

王铭安说，自今年11月9日启动“寒冬送温暖”专项行动以来，市救助管理站每天安排5辆救助专用车进行24小时不间断巡查，每辆车上都有一名随车心理疏导师，方便与流浪乞讨人员沟通，进而进行有针对性的救助。

市救助管理站相关统计数据显示，近一个月来，市救助管理站已救助生活无着的流浪乞讨人员2370人次，发放救助物资2000余件。其中，劝导、服务街头流动流浪乞讨人员850人次，发放棉衣50套、棉被80条、方便面40箱、火腿肠30箱。

市民发现流浪乞讨人员，可拨打救助热线帮一把

“对于愿意接受救助管理机构救助的流浪乞讨人员，我们会为其提供包括食宿、洗浴、医疗、心理疏导等救助措施在内的多方位救助。”王铭安说，对于劝说未果不愿进站接受救助的，他们在流动救助的基础上，还会坚持做好后续定期跟踪工作，尽最大努力让流浪乞讨人员平安度过寒冬。

记者还了解到，在今年的“寒冬送温暖”专项行动中，市救助管理站还通过户外LED广告车、公交车电子广告不间断宣传，希望更多市民主动参与进来，及时发现那些需要帮助的流浪乞讨人员，使他们尽早得到有效救助。

市民若发现流浪乞讨人员，可拨打市救助管理站24小时救助热线62267164或110反映，市救助管理机构将安排人员在60分钟内到现场进行救助。（洛阳晚报记者 郭学锋/文 李卫超/图）