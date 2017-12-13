蜡梅绽放枝头俏 快到这里瞧一瞧

傲立寒冬的蜡梅

盼着盼着，雪花终于从天空飘落。古时，遇上雪天，文人墨客总爱雪中赏梅、吟诗作对。昨日，记者到王城公园、隋唐城遗址植物园等公园逛了逛，没想到不仅赏到了蜡梅，还邂逅了今冬我市城区公园里第一株开放的红梅。“超早开”的红梅在哪里？原本在2月绽放的红梅，怎会在此时绽放笑脸？走，一起去瞧一瞧！

揭秘：降温接着升温，红梅“犯迷糊”提前绽放

“超早开”红梅，记者是在隋唐城遗址植物园东南侧的梅园里遇见的，颜色俏丽的红梅在枝头上零星绽放。

红梅虽是梅花中的早开品种，可按照往年情况，怎么也要等到2月才能一睹其芳容。带着心中的疑问，记者请教了隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞。原来前一段时间，气温持续走低然后回升，让红梅“犯迷糊”，提前绽放。

王城公园高级工程师范崇霞说，在冬季，当气温接近0℃时，蜡梅就会被唤醒，因此每年蜡梅会比梅花提前近两个月绽放，而蜡梅中最早绽放的是狗牙蜡梅(也叫狗蝇蜡梅、红心蜡梅或狗英梅)，因其花瓣形状尖如狗牙而得名。

但要想梅花开，气温偶尔低一两天还不行，需要持续低温，就像诗中说的那样“梅花香自苦寒来”，按照植物学来说，梅花需经过冬季的持续低温，才有开的可能，然后还要经过多天温度升高，梅花才能被彻底唤醒，最早绽放的梅花就是红梅。

趣说：蜡梅与梅花可不是“亲戚”

因为名字都有个“梅”字，很多人不免把蜡梅与梅花扯上关系。其实，蜡梅属于蜡梅科，而梅花属于蔷薇科。在植物学中，它们完全是风马牛不相及的两种植物。

蜡梅与梅花到底有何区别？范崇霞说，从颜色来说，蜡梅以蜡黄色为主，梅花则有白色、粉色、深红色、紫红色等；从花期来说，蜡梅一般在11月开放，比梅花早近两个月；从外形来说，蜡梅为灌木，枝条丛生，梅花则为乔木，有主干，可高达10米。

贴士：这些地方可赏蜡梅，您不妨来瞧瞧

虽然遇到“超早开”红梅让小记颇为意外，但沈改霞说，大部分的红梅还要到2月才能绽放。您也不要失望，目前，部分公园中的蜡梅已成片绽放。

这里，记者为您推荐几个观赏地点：王城公园西区韶月台、傲梅渲春园牡丹观赏区及月亮门附近，隋唐城遗址植物园东南侧梅园，洛浦公园北堤滨河路与王城大桥交叉口西侧河洛戏园附近梅园。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 安瑞云/文 记者 张斌/图）