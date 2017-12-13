这周末，来听健康讲座 享亲子时光

市图书馆活动 ●主题：悦读伴成长好书分享 时间：16日16时至17时 地点：一楼少儿亲子书屋 科普大讲堂 ●主题：“癌症”真相与有效预防癌症的方法 时间：16日9时30分至11时30分 地点：市科技馆二楼科普大讲堂 洛阳孔子学会公益国学大课堂 ●主题：《易经》智慧系列讲座之二“周易与宇宙自然存在和变化的联系” 时间：16日14时30分至16时30分 地点：牡丹大道与兴洛西街交叉口往南60米大益茶店内书画室 电话：15517911399(发短信报名，格式：姓名+年龄+单位) 市少年儿童图书馆(涧西区)活动 ●主题：萤火虫手工坊之创意雪人 时间：16日10时至11时 地点：畅元大厦5楼手工活动室 活动对象：4岁以上儿童及其家长(线上限报10组) 市少年儿童图书馆高新区分馆活动 ●主题：萤火虫科普体验活动之垃圾分类 时间：16日10时至11时 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：4岁至5岁小读者(线上限报10个，须家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式：关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 （洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）