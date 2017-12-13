洛龙区一位73岁的老人走失 结果……

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昨日上午，看到窗外飞扬的雪花，王仲伟感到无比庆幸：“幸亏找到俺爸了，要不然他继续在这样天气的室外呆着可咋办！”11日下午，73岁的王书斌从洛龙区离家后失联，家人连夜发动亲友寻找，但苦寻一天一夜也没找到老人。12日，接到王书斌家人求助后，本报通过官方微博和企鹅号及时在网上发出寻人消息。13日，好消息传来，王书斌在离家20多公里的郑卢高速周山收费站段被找到——这距离大约相当于老人沿着中州路，从谷水转盘西走到二广高速东。

走失两天两夜，老人去过哪里？咋会只身在高速公路上？

1 老人出门年审公交卡，一直未归急坏家人

王书斌住在洛龙区龙门大道与海校路交叉口附近。11日下午两点，他拿着公交卡出门，说要去西工区解放路上的公交IC卡充值中心办理公交卡年审。

19时许，看天已经黑透，父亲还没回来，王仲伟有些着急。“俺爸没带手机，虽说身体硬朗，但时不时会犯糊涂，我们担心他会迷路。”王仲伟说，他和家人先向邻居们打听，但大家都说没见到老人。紧接着，他又电话通知亲戚朋友，众人开车沿着龙门大道、定鼎南路、中州中路，一直找到解放路上的公交IC卡充值中心，仍没有发现王书斌的身影。

“俺爸平时喜欢到王城广场转悠，他会不去那儿？”王仲伟和家人赶到周王城广场，但看到空荡荡的广场时，众人的希望再次落空。

无奈之下，王仲伟拨打110报警，请求公安机关留意走失老人信息。当晚，王仲伟一家人和亲戚朋友们出动了100多人，大家沿着龙门大道展开拉网式搜寻，一直忙活到次日凌晨，但仍没有王书斌的消息。

2 “朋友圈”发寻人消息，热心网友把他的手机“打爆”

在紧张和煎熬中度过一夜后，12日一早，王仲伟和家人在微信朋友圈中发出“寻找73岁王书斌”的消息，希望借助网络的力量找老人：老人王书斌，今年73岁，身高一米七左右，出门时穿黑色棉袄、深色裤子和黑色鞋子，头戴黑色鸭舌帽，家住洛阳市洛龙区龙门石窟办事处寺沟社区。老人于11日14时许出门后，至今未归，家人多方寻找未果，如果您见过王书斌老人，或者有其他线索，请与家属联系……

消息很快传开，不论是熟悉的朋友还是陌生的网友，甚至还有网络“大咖”都接力转发。短短几个小时内，王仲伟的电话响个不停，直到电量耗尽自动关机。

“很多亲戚朋友打电话问咋回事，还有很多热心网友也打电话提供线索。”他说，一名网友说在伊川见到一位老人很像他父亲，一名漯河的网友说在漯河市区见到一位老人和他父亲的特征吻合，但经过仔细对比，这些人都被排除掉了。

12日晚上9点，王仲伟查看了途经龙门大道与海校路交叉口的81路、80路、53路等公交车监控视频，他发现，11日下午，王书斌在该路口登上过其中一辆公交车，但未等启动就下去了。市公交集团查询王书斌的公交卡刷卡记录发现，他最近一次刷卡是在4天前。

3 本报助力寻人，老人在高速公路上被找到

12日上午，得知市气象台预报市区将迎来降雪，王仲伟一家人更加焦虑，他们联系晚报，希望能通过晚报的影响力，把寻找老人的消息进一步扩散出去，本报立即在官方微博和企鹅号上发布寻人消息。

13日凌晨6点，正当王仲伟和亲朋准备再展开一次拉网式搜寻时，他接到警方来电：王书斌找到了！

“凌晨5点多，我们接到报警，有人在郑卢高速周山收费站段逆行。”洛阳高速交警大队郑卢中队的魏艳东说，他和同事王琪峰等人开车上高速后看到，一位男性老人正在高速公路上徒步逆行，所处位置距郑卢高速周山收费站约有3公里远。

“老人起初不愿意说自己叫啥，只说‘我回家呢，就要走到了’。”魏艳东说，经过询问，他们得知老人名叫王书斌，今年73岁，家住洛龙区。这些信息反馈给市公安局110指挥中心后，接警员确认，这位迷路老人正是王仲伟的父亲，于是电话通知对方。

魏艳东等人把王书斌带下高速公路，移交给高新派出所。7时许，王仲伟兄妹三人在高新派出所孙旗屯警务室见到走失两天两夜的父亲。老人见到儿女出现，委屈得老泪纵横，王仲伟兄妹三人也激动得泣不成声。

4 见老人双脚磨破，家人猜他已步行20多公里

13日中午，记者来到王书斌的家，此时他正躺在床上睡觉。担心父亲受凉，王仲伟把屋里的空调温度调得很高。经过两天两夜的折腾，老人一定身心俱疲，记者不忍心把他从睡梦中叫醒。

“刚才给俺爸洗脚时看到，他的俩脚都磨破了，肯定走了不少路。”王仲伟心疼地说，从家到郑卢高速周山收费站，步行的话要走20多公里。王书斌离家时只带了几十元钱，以他的节俭习惯和倔脾气，不会花钱打车，更不会找人问路。之前已确定父亲没有上公交车刷卡，他们据此猜测，这段20多公里的路程，父亲应该是一路步行。

“俺爸说，11日晚，他在西工区花30块钱住了一夜旅舍，但第二晚咋过一直说不清。”王书斌的儿媳妇说，父亲被找到时，身上只剩6块钱，万幸他在下雪前被找到，否则在雪地里待一晚上，后果真不敢想。

“为防止俺爸再走丢，刚才我们出去给他买了一块定位手表，以后得让他天天戴着。”王仲伟说。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远）