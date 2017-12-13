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遇列车晚点咋办？这样做可让出行更快
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:48

　　昨日，郑西高铁沿线多个车站出现列车晚点情况，洛阳龙门站也有多趟列车晚点，从中午开始，晚点列车陆续恢复正常运行。

　　临近年底，雨雪天气增多，大家的出行需求也在增加，遇到列车晚点怎么办？对此，洛阳龙门站的工作人员有以下建议——

　　●用12306App和网站查询，出门前知晓列车是否晚点

　　查询仅提供过去1小时和未来3小时内的列车正晚点信息。

　　●如果不想等待，还可以改签

　　一般情况下，改签分为三种情况：

　　距开车时间48小时以上，可改签预售期内的其他列车，也可改签到站列车；

　　距开车时间0至48小时，可改签开车前和开车后至票面日期当日24时前的其他列车；

　　在火车已开走的情况下，可改签当日其他列车，但只能在票面发站办理，且改签后不能退票。

　　不过，改签的前提是列车还有余票，任何车票只有一次改签机会。

　　改签有两种渠道：如果是网络购票还未取票，可通过12306手机App或者网站办理改签；如果您已拿到纸质车票，就只能到火车站窗口改签了。

　　工作人员提醒，火车票改签并不麻烦，不要听信陌生人帮助办理改签的话，避免上当受骗。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：史戎戎]
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