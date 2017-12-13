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红娘帮帮团第100场相亲会23日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:48

　　近日，晚报义务红娘帮帮团官方微信发送了一条推送，不少粉丝都被“母胎单身”(意为出生后一直单身至今)这个词戳中了泪点，纷纷在评论中表达单身至今的辛酸。红娘君在表示安慰之余，也下定决心，一定要给大家带来一场让你脱单的相亲会——红娘帮帮团第100场相亲会！

　　为什么这场相亲会能让你快速“脱单”？因为这里不仅有互动游戏帮助单身男女打破尴尬，更有通过相亲会牵手成功的人“返场”传授他们的秘诀。想知道他们为什么能走到一起吗？快来学学经验吧！

　　在本次活动中，晚报红娘拟邀请10对相亲成功人士“返场”祝福，如果你也是通过晚报义务红娘帮帮团相亲成功的，不妨联系我们，把你的成功经验或爱情故事分享给其他的单身小伙伴，帮助他们成功“脱单”吧！

　　本场活动由晚报义务红娘帮帮团独家策划，洛阳旅游发展集团资产管理有限公司和洛阳城市会客厅主办，中国·百佳社区服务有限公司协办。

　　约会时间：12月23日下午3点

　　约会地点：开元大道和学府街交叉口洛阳会展中心负一楼城市会客厅多功能厅

　　约会对象：23岁至50岁的单身人士，不收费用，提前报名者可优先获得礼品

　　约会热线：65156112、65156002

　　本次相亲会和未来的2018年相亲会，我们诚邀有意向的企业合作共办，如果你是婚恋产业链的企业，如果你对相亲活动感兴趣，欢迎致电咨询：65156002、13721672650，让我们共同为单身人士寻找幸福吧。（洛阳晚报记者 裴冉冉）
[ 责任编辑：史戎戎]
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