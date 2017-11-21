高新区：“圆桌会议”上畅谈非公党建

昨日，高新区连飞集团的党员活动中心内“热气腾腾”。

高新区各企业党委、非公企业党组织负责人和党务工作者代表近40人围桌而坐，共同学习党的十九大精神，畅谈非公党建工作。

洛阳金诺机械工程有限公司党建专员朱立凯说：“我们的经验是，搞好企业经营，必须依靠党建引领。”

洛阳都灵网吧有限公司党支部书记杨光说，针对公司客户主要是30岁以下年轻人这一特点，他们建起了又“红”又“潮”的党建文化阵地。

“企业党建并不是务虚功，抓好了就是生产力、抓活了就是竞争力。”洛阳易通电器有限公司党支部组织委员田珂说，最近，公司组织党员和普通员工慰问了公司所在地的困难党员、残疾人及60岁以上老人，并送去米、面、油等生活必需品，增强了企业员工的凝聚力。

“我们开‘圆桌会议’目的只有一个，就是鼓励大家拿出‘真经’，推动全区非公党建共同进步。”高新区组织人事和社会保障局局长郭建龙说，该区非公经济贡献率占比超过80%，只有抓好非公企业党建这个红色“引擎”，才能进一步激发全区经济社会发展新动能。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 代寒）