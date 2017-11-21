洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高新区：“圆桌会议”上畅谈非公党建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:40

　　昨日，高新区连飞集团的党员活动中心内“热气腾腾”。

　　高新区各企业党委、非公企业党组织负责人和党务工作者代表近40人围桌而坐，共同学习党的十九大精神，畅谈非公党建工作。

　　洛阳金诺机械工程有限公司党建专员朱立凯说：“我们的经验是，搞好企业经营，必须依靠党建引领。”

　　洛阳都灵网吧有限公司党支部书记杨光说，针对公司客户主要是30岁以下年轻人这一特点，他们建起了又“红”又“潮”的党建文化阵地。

　　“企业党建并不是务虚功，抓好了就是生产力、抓活了就是竞争力。”洛阳易通电器有限公司党支部组织委员田珂说，最近，公司组织党员和普通员工慰问了公司所在地的困难党员、残疾人及60岁以上老人，并送去米、面、油等生活必需品，增强了企业员工的凝聚力。

　　“我们开‘圆桌会议’目的只有一个，就是鼓励大家拿出‘真经’，推动全区非公党建共同进步。”高新区组织人事和社会保障局局长郭建龙说，该区非公经济贡献率占比超过80%，只有抓好非公企业党建这个红色“引擎”，才能进一步激发全区经济社会发展新动能。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 代寒）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来降雪
  • 洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点 ...
  • 60辆“子弹头”新能源公交车抵洛
  • 陈润儿主持召开省政府常务会议 讨论研...
  • 2017年社保发生十大重要变化 利好你我！
  • 重磅！洛阳市城乡规划委审议通过一批...
  • 受降雪影响 洛阳所有走高速的长途客...
  • 洛龙区：紧锣密鼓推进洛阳大数据产业...
  • 农村土地承包法迎来大修：让土地成为...
  • 习近平：深入学习贯彻党的十九大精神 ...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    冬之韵
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605