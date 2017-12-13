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让学校食品安全“看得见” 明年全市安装开通“互联网+明厨亮灶”系统学校将超400家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:36

　　明年，全市安装开通“互联网+明厨亮灶”系统的学校将超400家。这是记者从昨日召开的全年食品药品监督工作情况发布会上了解到的。

　　“明厨亮灶”是我市大力实施的一项工程。截至目前，全市已有8816家餐饮服务单位实施“明厨亮灶”工程。其中，开展“互联网+明厨亮灶”活动的有434家，市民可实时观看、监督这些餐饮服务单位厨房的餐饮重点环节。我市先后评选出市级“互联网+明厨亮灶”示范单位两批共18家，洛龙区第一实验小学、涧西区亚欧幼儿园获评省级“互联网+明厨亮灶”示范单位。

　　推进全市学校安装开通“互联网+明厨亮灶”系统已被列入明年我市的民生实事。按照计划，明年全市安装开通“互联网+明厨亮灶”系统的学校将超过400家。

　　为确保“舌尖上的安全”，市食药监局今年还开展了多项工作：围绕节假日和重点区域，开展了禽肉、学校及周边、网络食品、端午节食品、冷冻肉品、农村食品安全等专项整治，目前正在开展冬季食品药品安全大排查大整治专项行动；针对新兴业态，开展了为期2个月的网络订餐食品安全专项整治，约谈美团外卖、百度外卖、饿了么三家网络订餐第三方平台洛阳地区负责人，对美团、饿了么洛阳地区运营商依法进行行政处罚。此外，还开展了食品安全示范街、食品安全红旗店、百姓餐厅示范村、化妆品安全治理示范街、处方药凭处方销售示范街等创建活动。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：席倩倩]
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