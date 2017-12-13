余光中昨日病逝 曾为洛阳写长诗《卢舍那》

2014年，余光中在龙门石窟 (资料图片)

“小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头……”曾写下这首《乡愁》的台湾著名诗人余光中，昨日病逝。他生前公开发表的最后一首长诗《卢舍那》，是在来洛阳游览龙门石窟后的第二年写的。当时，他仰望着卢舍那大佛说：“我很羡慕洛阳人民，他们生活在历史和传说之中。我希望今后再来龙门，看看武则天的笑容。”

1 当年在卢舍那前，他说“很羡慕洛阳人民”

2014年6月2日，在“中原文化寻根之旅”余光中诗歌文化河南行活动中，著名诗人余光中、绿蒂、汪国真等来到洛阳。他们先后在栾川老君山景区感受老子文化，在龙门石窟感受石刻艺术，还去了二里头遗址，并与洛阳师范学院的师生们一起在首届寻根中原龙门诗会上，进行了诗歌交流。

当时，《洛阳晚报》记者作为随行记者之一，和余光中夫妇同游龙门。那天天气很热，余老偕夫人范我存走在龙门石窟景区。他穿着一件背带裤、格子衬衣，戴着一顶帽子，尽管看起来很瘦，头发已经全白，但精神矍铄。

尽管时间比较紧张，但余老看得很仔细，也很认真。听完景区讲解员的介绍后，他还笑着指出了当时一处洞窟前英文介绍的错误之处。

在奉先寺下，他取下帽子，虽然当时已87岁高龄，但他仍然坚持自己登上台阶，来到卢舍那佛像前。

凝望着卢舍那大佛，余老久久不语。末了，他告诉《洛阳晚报》记者：“我很羡慕洛阳人民，他们生活在历史和传说之中。我希望今后再来龙门，看看武则天的笑容。”

他跟《洛阳晚报》记者说，自己祖籍泉州，泉州有个洛阳桥，他还曾专门写过《洛阳桥》的诗歌。

他还说，洛阳非常美丽，此行他已经收集了很多材料，以后一定专门为洛阳写几首诗歌。

2 他生前最后公开发表的长诗，以歌颂洛阳卢舍那为题

从洛阳回到台湾后，余老依然激情难抑，为洛阳作了长诗《卢舍那》，以歌颂龙门，赞美卢舍那。这是余老整个创作生涯中比较少见的一首长诗，当时被各大媒体广泛转载，引发全国关注。

“想达摩东来/玄奘西征/一张地图/摊成几千里丝路牵引/才牵来多少队骆驼络绎……”这是对洛阳作为丝绸之路东方起点的向往；“可惜我来迟了/迟来了足足十五个世纪……偶然，历史也会眨一眨眼睛/难说究竟是有意或无心。”这是余老对这次龙门之行的感受，也是他对人生命运无常的慨叹。

这首127行、一共1300余字的长诗，如今已成绝唱。

“这是余老生前最后一首公开发表的长诗。”昨日，国内著名辞赋家、诗人屈金星向《洛阳晚报》记者表示。

3 欣然题写“龙门诗会”，遗憾没有去成洛阳博物馆

昨日，在得知余老去世的消息后，《洛阳晚报》记者第一时间联系上了屈金星。他是2014年“中原文化寻根之旅”活动的策划人，在当年的活动中全程陪同余老夫妇。

屈金星说，当得知余老去世的消息后，感觉非常遗憾，诗坛又少了一位熠熠的明星。回顾当年的洛阳之行，那是余老第一次来洛阳，也是唯一的一次。当时余老来到河南后，点名希望到洛阳看一看。

在伊河与洛河的交汇处，余老望着河流说，河洛文化是华夏文明的源头，自己也有一些朋友是河南人，他还跟着学了一些河南话。于是，他用河南话抑扬顿挫地背起了《静夜思》，赢得了大家的掌声。

谈到洛阳，虽然这是他第一次来，但洛阳历史上有很多诗人，例如李贺、刘禹锡等，还有李白和杜甫在洛阳的会面，余老说这是诗坛史上的盛事与佳话。

余老的那次行程，还促成了龙门诗会的诞生。当时，余老一行参加了第一届龙门诗会，余老还欣然题写了“龙门诗会”四个字。此后，龙门诗会年年举办。今年10月26日，洛阳师范学院举办了第四届龙门诗会。

久闻洛阳牡丹大名的余老，在离开洛阳时，还笑着说，有机会还要再来洛阳，看看洛阳牡丹。“后来我跟他说，希望在合适的时候，再邀请他过来看看咱们洛阳的牡丹，可惜没有机会了……”屈金星说，当时因为活动时间特别紧张，给余老安排的活动也很满，余老本来是想去洛阳博物馆看看的，但因为时间的关系没有成行，这也成为永远的遗憾。(洛阳晚报记者 李砺瑾/文 张斌/图)