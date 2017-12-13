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今天洛阳晴天 气温-3℃到7℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:24

　　昨天哪里的雪下得最大？小记觉得，应该是朋友圈里的吧！哈哈！畅想了好多在雪地里撒欢儿的场景，可奈何“理想很丰满，现实太骨感”，地面只积了薄薄一层雪，不久就没了踪影。

　　相比我们在朋友圈里晒的雪，古人笔下的雪其实更加生动美丽，而且雪花还被赋予了许多富有诗意的名字。

　　宋代杨万里在《雪冻未解散策郡圃》一诗中，将雪花称为“银粟”：“独来独往银粟地，一行一步玉沙声。”唐代白居易则将雪花称为“玉尘”，他在《酬皇甫十早春对雪见赠》里提到：“漠漠复雰(fēn)雰，东风散玉尘。”

　　雪花最古老的名字其实叫“六出”。早在西汉时，《韩诗外传》中就指出：“凡草木花多五出，雪花独六出。”唐代元稹在《赋得春雪映早梅》中就用到了这个名字：“飞舞先春雪，因依上番梅。一枝方渐秀，六出已同开。”

　　“六出”，顾名思义就是雪花有六个角，不过，气象专家指出，雪花并非一直是六角形的，它会根据大气的湿度和温度变化，呈现出针状、空心柱状、平板状、树枝晶状等2万多种不同的形状，因此，雪花被比作“来自天空的信使”。

　　雪花来去匆匆，昨日一别，不知何日才能再见，不过，您也别失望，从往年大雪时节全省各地的平均降雪日数来看，我市的降雪日数还是名列前茅的，其中三门峡为1.73天，位列第一，我市以1.53天位列第二。

　　中央气象台预计，未来几天，冷空气的表现依旧抢眼，从今天起到19日，将有两股冷空气接连影响我国。从今天起，我国中东部的大部分地区平均气温普遍下降4℃到8℃。因此，虽然雪与我们匆匆作别，但天儿依旧较冷，仍要注意防寒保暖。

　　市气象台预计：今天多云到晴天，大部分地区有雾，偏东风2级到3级转偏北风4级左右，气温-3℃到7℃；明天多云转晴天，偏北风4级左右，气温-3℃到5℃。（记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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