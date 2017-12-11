洛阳市兴起学习《习近平谈治国理政》第二卷热潮

《习近平谈治国理政》第二卷公开发行以来，我市广大党员干部群众迅速掀起学习热潮。

大家表示，《习近平谈治国理政》第二卷集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，是深入学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本，一定要学深学透、学以致用，凝聚发展动力，为决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程、谱写中原更加出彩的洛阳篇章而不懈奋斗。

河南科技大学教授张俊国是学习贯彻党的十九大精神市委宣讲团成员。连日来，他在赴基层宣讲时，也对《习近平谈治国理政》第二卷相关内容进行了宣讲。他说，《习近平谈治国理政》第二卷中蕴含着深刻的历史思维、辩证思维、系统思维、战略思维和创新思维，要把学习《习近平谈治国理政》第二卷作为学习宣传贯彻党的十九大精神的重要内容，切实学懂弄通做实，通过学习提高政治站位，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，开创新时代各项事业发展新局面。

近日，吉利区纪委全体党员干部集中学习《习近平谈治国理政》第二卷，并进行了交流研讨。“总书记说‘不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪13亿人民’，为我们推进全面从严治党提供了强大的精神力量。”吉利区委常委、区纪委书记苗红英说，区纪委将把《习近平谈治国理政》第二卷作为纪检监察干部的案头卷、工具书，通过学习强化全面从严治党的政治担当，按照新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。

栾川县潭头镇党委书记常光磊表示，《习近平谈治国理政》第二卷和先前出版的《习近平谈治国理政》，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质。作为镇党委书记，要把《习近平谈治国理政》第二卷学深悟透、融会贯通，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。不但要带头学带头用，形成生动实践，还要带头宣传，推进潭头镇各项事业全面健康发展。

连日来，宜阳县香鹿山镇龙王村驻村第一书记张宏波也在认真研读《习近平谈治国理政》第二卷。他说，习近平新时代中国特色社会主义思想，把让老百姓过上好日子作为全部工作的出发点和落脚点，体现了亲民、爱民、忧民、为民的真挚情怀。作为第一书记，要自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，想贫困户之所想，努力提高群众收入，坚决打赢脱贫攻坚战。（洛阳日报记者 李三旺）