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部分好莱坞3D影片将在洛“出生”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:23

　　项目档案

　　■项目名称：洛阳国际影视创意产业园区

　　■投资总额：5亿元

　　■项目简介：该项目位于洛阳国家大学科技园，由美国传奇公司投资建设。该项目将组建600人规模的创意、设计和制作团队，形成以影视2D转3D、VR/AR制作为主导的产品体系，预计吸引10家以上国内外著名影视制作公司及工作室进驻，每年引入并完成5部以上好莱坞影片2D转3D等项目的制作。

　　未来，我们在电影院看到的一些好莱坞大片，将有咱洛阳人参与制作！

　　日前，美国传奇公司投资建设的洛阳国际影视创意产业园区项目在洛阳国家大学科技园启动，标志着该项目正式进入运营阶段，未来将有一大批好莱坞3D影片实现洛阳制作。

　　美国传奇公司在创新立体3D转换和视觉效果处理上享有国际声誉，曾参与制作《加勒比海盗》《蜘蛛侠》《奇异博士》等电影制作，洛阳国际影视创意产业园区是其中国首个、全球第4个影视制作基地。

　　传奇(河南)数字科技有限公司董事长江建国介绍，该项目已签订10部美国好莱坞3D影片合作协议，首部3D电影的3000万元制作资金已到位，预计明年6月完成制作。

　　美国传奇公司为何选择在我市建设影视制作基地？江建国表示，相比美国，我国电影产业的工业化程度不高，但拥有庞大的3D视频制作市场需求。此外，洛阳的文化底蕴深厚，且人力成本不高，都是吸引企业进驻的关键因素。

　　该项目进驻后，将与北京、上海的影视制作高校及培训机构达成培训协议，培养和引进一批精益求精的电影制作“工匠”，带动洛阳的影视制作水平快速提升，促进洛阳文化创意产业发展。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 乔蓉）
[ 责任编辑：席倩倩]
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