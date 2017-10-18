洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

昨日，市人大常委会主任、党组书记李少敏主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，认真学习习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》和11日召开的市委常委会议精神，传达贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示和中共中央办公厅《通知》精神，具体安排市人大常委会及机关学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷相关工作。

会议指出，“红船精神”是中国革命精神之源、党的先进性之源，是中国共产党的建党精神。它所承载的首创精神、奋斗精神、奉献精神，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的坚强精神支撑。《习近平谈治国理政》第二卷是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宝贵资料。要按照“学懂、弄通、做实”的要求，认真学习和弘扬践行“红船精神”，学好用好《习近平谈治国理政》第二卷，注重把学习成果转化为工作成效，努力在新时代展现人大工作新气象，为加快建设副中心、打造全省增长极，奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标作出更大贡献。

会议指出，作风建设永远在路上。习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚定不移全面从严治党、持之以恒正风肃纪的鲜明态度和坚定决心。市人大常委会党组和机关党组要认真学习、深刻领会，增强“四个意识”，提高政治站位，不断把作风建设引向深入，坚决防止不良风气反弹回潮，切实锤炼过硬作风，树立良好形象。

会议还分别听取了市人大常委会机关“五查五改五促”和“以案促改”工作情况的汇报，并就巩固提升活动成果提出要求。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）