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“红色创新型园区”汇聚服务创新发展合力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:27

　　最近，党员李晓帆每天晚上加班时，再也没饿过肚子。

　　李晓帆是凯盾洛阳智能科技有限公司的一名技术研发人员。2015年，该公司进驻位于高新区的洛阳机器人智能装备产业园。由于园区建设尚未完成，加上位置偏僻，吃饭这件“小事”成了员工们每天的头疼事。

　　“附近没饭店，白天还行，晚上加班，外卖都不往这里送。”李晓帆笑着说，园区有400多名员工，还有不少外籍专家，大家吃了快一年的热干面和凉皮。

　　“吃饭问题并非‘小事’，而是体现党组织服务水平的大事。”2016年年初，在高新区党工委和园区党组织的努力下，可同时容纳200人的园区食堂开业。

　　“菜品能不能再丰富一些？”“能不能晚上做夜宵？咱们园区不少公司都加班。”“食堂最好周末也营业。”……为了满足员工需求，园区党组织专门召开民主生活会，征集大家意见，由园区党组织负责协调解决。园区党组织负责人高勇说：“在高新区党工委领导下，我们算是想明白啦！开展党建工作，就是要解决困扰党员群众的每一件‘小事’！”

　　很快，专属园区的“深夜食堂”开起来了，员工能在深夜甚至周末加班时吃上热腾腾的饭菜。

　　为了进一步做好对广大党员和员工的服务，今年5月，产业园党总支成立了，高新区党工委还专门指派区招商局副局长马鹏担任党建指导员，负责协助园区开展党建工作。园区党总支坚持以构建“有魅力、有凝聚力、有战斗力”的“三力”党组织和争做“服务群众、岗位奉献、科技创新、经营管理、生产营销”的先锋党员为目标，并积极争创了高新区首个“红色创新型园区”。

　　上海交通大学毕业的流动党员赵彬，在园区找到了组织归属感；家住白马寺附近的员工罗丹，每天可以安心地乘坐通勤车上下班；在园区组织的各类活动中，李晓帆结识了不少党员和技术能手，业余生活变得更加丰富……仅仅半年时间，在园区党总支的努力下，一件件温暖人心的“小事”、一项项制度逐步落实，服务凝聚了党员、温暖了人心，也促进了园区企业的合作共赢。

　　截至目前，洛阳机器人智能装备产业园等5个园区被高新区党工委授予“红色创新型园区”称号。一个个“红色创新型园区”如一团团赤色焰火，点燃了该区非公企业开展党建工作的信心与决心，不断汇聚起服务创新发展的强大合力。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 代寒）

　　记者感言

　　一顿热饭、一趟班车、一次活动……这一件件看似不起眼的“小事”解决了，却激发了凝聚人心、服务发展的大能量。党建不是非公企业的负担，而是非公企业发展的助推器——这个道理，在高新区的许多非公企业、创新型园区中不断被证实。

　　提升非公党建水平，是我市巩固提升“河洛党建计划”的题中之义。党建是企业发展的“红色引擎”，唯有将党建作为非公企业的“分内事”来抓，让党的服务功能和政治优势不断转化为企业发展的新动能，方能实现党组织与非公企业的同频共振、互促双赢。相信党建的引领作用，必将为企业发展汇聚起更为强大的“红色力量”！ (梦龙)
[ 责任编辑：席倩倩]
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