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“中央空调‘罢工’居民采暖成难题”续：物业与业主共同出资购置新空调
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:22

　　这两天，天儿越来越冷，对涧西区汤泉国际公馆小区的多数居民来说，尽管暂时还不能享受空调供暖，心里却比之前温暖了不少。

　　11月28日、29日，本报对汤泉国际公馆“小区中央空调‘罢工’，居民冬季采暖成难题”一事进行了持续关注。昨日，记者得知，经珠江路办事处、丽新社区多次调解，此事有了一个双方都比较满意的解决方案：物业全力配合业主成立业主委员会，并拿出20万元资助业主购买新空调。（>>>>新闻回放

　　1 购置新空调 物业愿意出20万元

　　“在《洛阳晚报》和办事处的帮助下，我们和物业的矛盾得到和解，换空调的问题也得到解决。”昨日上午，为更换空调奔波近一个月的汤泉国际公馆小区居民黄长顺长舒了一口气说。

　　黄长顺说，报道刊登后，办事处和社区多次对业主代表和物业方进行调解，并请来有经验的专家提供建议和解决方案。

　　安祥物业公司经理金女士说，在专家的建议下，物业方积极配合，最终，经多方探讨，提出了维修和更换两种方案。

　　“为尽快解决问题，在协调会上，我们提出愿全额承担空调维修费用的想法。”金经理说，经过市场考察、听取专家意见，大家一致认为，购置新的中央空调才是性价比最高、最有效的解决方案。业主代表经前期市场考察，通过招标采购的方式，选定一款性价比高的中央空调，购买、安装所需花费约为80万元。

　　“看到业主们为解决此事付出那么多努力，我们怎么能袖手旁观？”金经理说，公司研究了此事，主动提出拿出20万元资助业主购买中央空调。“公司做出这样的决定，就是希望业主能看到物业公司的诚意。”

　　2 首次业主大会会议筹备组进行名单公示

　　该小区准备成立业主委员会一事也有了新进展。昨日上午，记者在该小区看到了一份由涧西区珠江路办事处印发的“关于洛阳市涧西区汤泉国际公馆住宅(大厦)首次业主大会会议筹备组组成人员名单的通告”。

　　该通告中明确了筹备组由1名丽新社区工作人员、1名安祥物业工作人员和5名业主代表组成，其中，丽新社区物业专干担任筹备组组长。

　　珠江路办事处物业办负责人赵进东说，按照规定，首次业主大会会议筹备组成员名单有7天的公示期，期满后，由筹备组成员确定首次业主大会会议召开时间、地点、形式和内容，着手草拟管理规约、业主大会议事规则等，在召开首次业主大会会议时依法选举产生业主委员会成员，经办事处、区级审核、备案后，方可履行职责。

　　3 新空调已完成招标采购，将尽快实现供暖

　　目前，成立业主委员会的相关工作正在有序推进。其间，物业公司一直积极配合小区业主开展更换空调工作的相关事宜，通过张贴通知、打电话、发微信等方式告知居民购买新空调事宜，目前，居民已筹得资金102万元。

　　黄长顺说，筹得这笔钱后，他们从中拿出60多万元，与物业方提供的20万元一起用于购置新空调，这笔钱由业主代表和物业方共同保管。同时，他们另开账户，将把居民筹集款剩余的30多万元存入，由专人代管。

　　记者在该小区一栋楼的负一层看到，废弃的两台空调机组已被拆卸、运走，空出两块地方。“预计月底前，新的空调将会运送到位，经过安装、试水等一系列工作，争取让大伙儿在明年1月中旬前用上暖气。”金经理说。（洛阳晚报记者 刘心）
[ 责任编辑：史戎戎]
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