以奉献精神赢得人民拥护—— 三论在新时代新实践中继承和弘扬“红船精神”

洛平

一船红天下，万众跟党走。

“立党为公、忠诚为民的奉献精神”，“红船精神”的这一深刻内涵，闪耀着中国共产党人的政治品格。省委常委、市委书记李亚在研究部署我市学习宣传贯彻习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》工作时强调，全市党员领导干部要以奉献精神赢得人民群众的信赖和拥护。

“我们党从这里诞生，从这里出征，从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。”中国共产党从这条红船扬帆启航后，始终代表着最广大人民的根本利益；中国共产党从诞生那天起，从来就没有自己的私利，而是以全心全意为人民谋福利为根本宗旨；中国共产党的历史，就是为民族解放、国家富强、人民幸福而英勇牺牲、无私奉献的历史。党和人民的关系就好比舟和水的关系，“水可载舟，亦可覆舟”，党的执政地位不断巩固，根本取决于人民群众对党的信赖和拥护。正是亿万人民的托举，让红船从南湖出发，穿越激流险滩，成为承载民族希望的巨轮。依水行舟，忠诚为民，成为贯穿中国革命和建设全过程的一条红线，也是“红船精神”的本质所在。

党的十九大吹响了在新时代夺取伟大胜利的号角，坚定了不忘初心、牢记使命的信念，开启了以人民为中心、迈向美好生活的新征程。党的十九大闭幕仅一周，新一届中共中央政治局常委就专程来到上海和浙江嘉兴，追寻我们党的根脉，瞻仰中共一大会址和南湖红船。习近平总书记指出：“96年来，我们党团结带领人民取得了举世瞩目的伟大成就，这值得我们骄傲和自豪。同时，事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。”

小小红船，见证了中国共产党人初心凝结的历史一刻，也见证了中国共产党人今天的坚守。永葆一颗人民政党的初心，让“红船精神”绽放时代光芒，让“立党为公、忠诚为民的奉献精神”激活共产党人的红色基因，这是为人民谋幸福、为民族谋复兴的关键，也是党心所向、民心所盼！

翻开改革发展的洛阳答卷，赫然写着最温暖也最动人的两个字：人民。

进入“十三五”以来，市委、市政府把带领人民创造美好生活作为始终不渝的奋斗目标，把不断增进民生福祉作为发展的根本目的，积极构建公共服务体系，大力实施民生领域重大专项，持续办好民生实事，保障和改善民生取得了重要进展；站上新的历史方位，在谋划决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图时强调，坚持在发展中保障和改善民生，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，不断提升幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶水平，不断促进人的全面发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让人民群众的获得感、幸福感、安全感来得踏踏实实、稳稳当当！

进入新时代，肩负新使命，正需以“红船精神”激发精神力量，以奉献精神召唤广大干部群众团结奋斗，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，永远与人民同呼吸、共命运、心连心，积聚起面对全新挑战的磅礴伟力。我们要站稳群众立场，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为全部工作的出发点和落脚点，一以贯之地落实和体现到党的全部理论和实践中去；要践行群众路线，经常深入基层、深入群众，真正做到察民情、接地气，了解群众、服务群众；要增强群众获得感，认真解决好事关群众切身利益的“关键小事”，让群众的钱袋子更鼓，让群众办事更便捷，让公共服务水平更高，让生活环境更美，进一步树立党在群众中的威信和口碑。

一船红天下，今朝再出发！