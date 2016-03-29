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洛阳与桂林缔结友好城市

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:47

　　13日，我市和桂林市签署缔结友好城市协议书，这标志着洛阳、桂林缔结友好城市。

　　根据协议，我市和桂林市将在政府间和商贸旅游、重点产业、科教资源、城市建设、管理交流、文化交流、农林畜牧产业等领域建立长期、持续、稳定、全面的合作关系，充分发挥洛阳、桂林资源优势和区位优势，大力推动两市商贸、物流、金融等领域的合作；充分利用两市现有产业基础，重点围绕装备制造、新材料、电子信息、机器人及智能制造、生物医药等产业开展合作；充分发挥两市高等院校、科研机构的资源优势，大力促进双方产学研合作；充分发挥两市历史文化名城的优势，推动两市在挖掘古韵特色、构建与城市风格协调一致的城市规划建设、品位提升等方面的交流；充分发挥两市的文化优势，拓展两市文学艺术界人士的交流；发挥两市农业产业化龙头企业作用，推动两市发展产地农产品深加工、生态农业和观光农业的发展。

　　延伸阅读

　　我市的“朋友圈”越来越大

　　《洛阳晚报》记者从市有关部门了解到，截至目前，与我市缔结为国内友好城市(区)的有14个，与我市缔结为友好城市或达成友好城市意向的国外城市有17个。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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