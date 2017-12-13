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电影《金珠玛米》在洛阳首映 摄影指导是咱老乡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-15 08:24

　　刘勇宏(左二)等三位主创和洛阳影迷交流 记者 李砺瑾 摄

　　12日晚，电影《金珠玛米》在洛阳首映。在位于涧西区的卢米埃洛阳王府井影城，100名影迷在看完该片后，和专程从北京赶来的三位主创进行了面对面交流。

　　影片

　　讲述历史风云中的一段藏地爱恨情仇

　　“西藏自古以来就是中国的领土……”电影开场，这句话从带有浓重河南口音的演员嘴里说出来，一下子就抓住了大家的心。随后，“中中中”这类地道的河南话层出不穷，进一步拉近了大家和影片的距离。

　　1950年夏，中国人民解放军进入西藏昌都，开启和平解放西藏的进程。影片讲述的就是这一时期的故事。

　　解放军战士、西藏农奴、西藏贵族、当地土匪、天真纯洁的藏族姑娘……被卷进历史洪流的各色人物，都作为一个个小小的注脚，在演绎自己的故事，讲述一段藏地爱恨情仇的同时，还原着那段历史。

　　片名“金珠玛米”，在藏语中的意思为“解放者”，是藏族人民对解放军的称呼。故事以西藏人民的视角徐徐展开，随着剧情的推进，藏地雄奇壮美的景象和厚重的配乐，给观众带来了强烈的视听感受。

　　现场

　　三位主创敞开心扉讲述影片背后的故事

　　影片放映结束后，没有一名观众离场。在热烈的掌声中，三位主创来到放映厅，和大家面对面交流，他们是该片的导演杨蕊、摄影指导刘勇宏以及摄影掌机任龙。值得一提的是，刘勇宏是从洛阳走出去的优秀电影人。

　　导演杨蕊说，该片于2015年6月8日开机，全程都在4500米以上的高原实地拍摄。剧组建制是150人，但由于艰苦的拍摄条件和强烈的高原反应，每天都有人因伤病而倒下，仅因伤病就换员300人。杨蕊在拍摄期间急性高原肺水肿发作，稍有好转便立刻投入了拍摄工作。

　　“这是我首次带电影作品回到家乡，接受家乡人的检阅。”刘勇宏说的第一句话就赢得了大家的掌声。他说，为了拍摄这部电影，他在昌都工作了4个多月，是剧组中在当地坚持时间最长的工作人员。他希望大家在观影过程中产生与主人公同呼吸共命运的感觉，并通过这部影片感受祖国山川的壮丽。

　　在回答提问的环节，三位主创敞开心扉，和影迷进行了畅快淋漓的交流。

　　心愿

　　希望有机会为家乡拍摄一部电影

　　刘勇宏在接受《洛阳晚报》记者采访时说，他1995年离开洛阳到北京发展，这次回来和家乡父老交流，很开心，希望大家能够走进影院，支持这部电影。

　　作为土生土长的洛阳人，这些年虽然一直在外发展，但刘勇宏有个心愿，就是为家乡拍摄一部电影。

　　他说，如果能有机会为家乡拍一部电影，他希望能够反映出洛阳的精神、洛阳的面貌，通过新的视角、新的价值观来展示洛阳的历史、洛阳的现在。

　　“在全国电影行业中，包括电影教育、服务在内，有很多洛阳人的身影。”刘勇宏说，作为从洛阳走出去的电影人，他希望家乡能多出现一些具有全球视野和突破性的影片，将洛阳的声音传递得更远，让世界更加关注洛阳。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 仝丰）(本次活动感谢洛阳电影资料馆的支持)
[ 责任编辑：史戎戎]
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