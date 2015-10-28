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洛阳中硅高科获中国专利金奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:39

　　13日，第十九届中国专利奖颁奖大会召开。洛阳中硅高科技有限公司与其母公司中国恩菲共同完成的“生产多晶硅的方法”荣获中国专利金奖，实现了多晶硅行业在专利金奖方面“零的突破”。

　　中国专利奖评选活动自1989年开始举办，至今已成功举办19届，累计评选出了近5000项创造质量高、运用效益好、保护能力强、管理水平高的专利项目。其中，中国专利金奖是国家知识产权局和世界知识产权组织(WIPO)联合颁发的国际性奖项，全国每年仅20项专利获奖，是我国专利领域的最高奖项。

　　在今年评选出的20项中国专利金奖中，我省有3家企业上榜。其中，中硅高科与其母公司中国恩菲申报的“生产多晶硅的方法”发明专利，从1700多个候选项目中脱颖而出。

　　中国恩菲副总工程师、中硅高科总工程师、多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲介绍，该专利创造性地提出“梯级分离提纯，动态循环净化”设计思想，颠覆性地将传统生产技术中的“尾气”变为反应过程气体，使过程气体循环利用率达到99.99%，生产成本降低80%，解决了制约行业规模生产的关键难题，打破了国外技术封锁，使大规模、低成本、清洁生产多晶硅变为现实，加快了世界范围内先进技术的融合与应用，推动了中国多晶硅产业快速、跨越式发展。

　　中硅高科已成为世界领先的多晶硅生产企业，在硅基材料领域形成了从技术研发、平台建设到成果保护运用、产业发展的良性循环，未来将注重研发高端产品，实现集成电路用超高纯多晶硅和电子气体国产化替代，引领我国能源与电子产业健康发展。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 张雄 刘梦飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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