洛阳市进出口总值前11个月同比增15.6%

记者昨日从洛阳海关获悉，今年前11个月，我市进出口总值保持稳定增长。

从贸易方式看，前11个月，我市仍以一般贸易进出口为主，其总值为105.4亿元，同比增长23.8%。

从企业性质看，前11个月，我市民营企业、国有企业进出口值分别为50.9亿元和45.3亿元，分别同比增长10.4%和3.5%。外商投资企业进出口值为24.8亿元，增长68%，占20.5%。

龙头企业带动效应依旧明显。前11个月，阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、中信重工机械股份有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司进出口值分别为16.3亿元、9.1亿元和8.4亿元。

从商品类别看，前11个月，在我市五大出口商品中，太阳能电池占比最大，出口值为11.1亿元，同比增长6.8%。同时，我市相关产业对原材料和基础配件的需求也大大提升，在五大进口商品中，氧化铝同比增长2.9倍，硅同比增长2.5倍。

从贸易市场看，前11个月，我市五大双边贸易对象分别是东盟、欧盟、美国、印度、韩国，贸易额分别为27.6亿元、14.2亿元、10.9亿元、8亿元和6.5亿元。(记者 陈曦 通讯员 王昆)