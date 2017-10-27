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洛阳市各地积极推进国土绿化行动 让河洛大地绿起来、美起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:40

　　近日，在孟津县城关镇龙泉湿地公园施工现场，昔日的荒沟正在进行绿化改造，湿地公园初露芳容 记者 梅占国 通讯员 郑战波 杨灿辉 摄

　　11日，在高新区周山隧道北出入口，工作人员对今冬新植的雪松和草坪浇水养护，水雾中出现了美丽的彩虹 记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄

　　编者按

　　开展大规模国土绿化行动，是市委、市政府落实绿色发展理念、持续提升生态环境建设体系的重大部署。省委常委、市委书记李亚强调，按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的要求，在今冬明春掀起大规模国土绿化行动，着力打造“四季常绿、三季有花”的生态城市。

　　当下，河洛大地已全面掀起国土绿化高潮。洛阳日报今起开设《实施国土绿化行动　打造生态宜居城市》栏目，全方位、多角度报道全市上下在国土绿化行动中涌现的经验做法、先进模式、典型事迹等，营造浓厚舆论氛围。敬请关注。

　　大地有了绿，就有了盎然的生机。进入“十三五”，我市围绕加快构建生态环境建设体系，大力实施林业生态行动，造林绿化驶入“快车道”。去年，我市累计完成造林22.25万亩。

　　党的十九大报告提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。今年，我市围绕持续提升生态环境建设体系，开展大规模国土绿化行动，推进全域绿化，促进人与自然和谐共生。

　　如今，又到植树造林的大好时节。我市各地因地制宜、创新机制，积极推进国土绿化行动，多种树、种好树、管好树，让河洛大地绿起来、美起来。

　　多种树，增绿添彩

　　路两侧补植雪松增绿，迎面坡加种彩叶树添彩。入冬以来，在洛栾高速公路伊川县段，一场绿化攻坚战全面打响。

　　洛栾高速是我市中心城区连接南部生态涵养区的重要景观走廊。在洛栾高速沿线补植雪松，增加冬日绿量，提升廊道绿化景观品相，是我市今冬明春国土绿化的重点工程之一。

　　丘陵山区多石少土，造林难度极大。伊川结合实际，推行“挖大穴、换新土、浇透水、覆地膜”的作业模式，以作业高标准确保林木成活率。记者在现场看到，雪松树穴为一米见方，土质差的区域全部换土。此外，雪松栽植一周内不封窝，浇透水后再覆盖地膜、保温固墒。

　　“种一棵就要绿一棵，栽一片就要美一方。”伊川县林业局赵万钦说，洛栾高速伊川段全线绿化采取工程造林模式，严格施工单位准入，并通过抬高中标单位工程质保金，确保苗木规格过关、施工质量过硬，全力打造精品工程、亮点工程。

　　种好树，扮靓家园

　　水系连通、苗木镶边、花草点缀……在孟津县城关镇龙泉沟，一个精致的湿地公园形象初露。

　　孟津县林业局负责人说，龙泉沟原是孟津城郊的一处荒沟，杂草丛生，无人问津。今年以来，该县围绕“四河同治”和“百城提质”，统筹推进沟域环境治理，特别是按照“造林向造景转变，绿化向美化转变”的理念，开展大乔木、花灌木、地被花草立体绿化，打造居民观光休闲的又一好去处——龙泉湿地公园。

　　按照规划，今冬明春，龙泉沟将栽植银杏、雪松、法桐、女贞、栾树等大乔木2万余株，桂花、连翘、玉兰、樱花等花灌木3万余株，玫瑰、夹竹桃、白三叶等地被花草50万平方米。“明年2月底前，绿化工作将全面完成。届时，龙泉沟将萌发新绿、惠及民生。”该负责人介绍。

　　绿化水平是衡量城市品位的一把标尺。今年，我市将坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的原则，把国土绿化与“四河同治”、新型城镇化建设、“百城提质”、美丽乡村建设等相结合，着力打造“四季常绿、三季有花”的生态城市。

　　管好树，富民增效

　　驱车行进在新安县铁磁路和S246省道新安县南李村段，两侧行道树统一刷白，林下整洁通透，给人带来清爽的感觉。每一段道路沿途都立着管护牌，管护责任人姓名、联系方式、管护职责等信息一应俱全。

　　多种树、种好树，更要管好树。今年，新安县建立健全廊道绿化长效管护机制，分路段明确管护责任人，统筹负责林木养护、修枝抚育、林下杂草清除、病虫害防治等，实现了“事有人管、活有人干”。

　　长期以来，廊道绿化均由政府统筹负责流转土地和种植管护。由于绿化线长面广，重建轻管、资金不足等问题不同程度存在。

　　对此，新安县立足实际，探索推行“公司+农户”模式，实施廊道绿化和林下间作牡丹。其中，政府流转土地，实施绿化；企业发展林下种植，承担管护责任，而无须支付地租；群众则通过土地流转和务工获得收益，实现了政府要生态、企业有利润、群众得实惠的共赢。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 王立伟 徐莹辉）
[ 责任编辑：马佳佳]
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