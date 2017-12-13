这个“仿真教室”不简单！方便学生全方位实践！

为学习贯彻党的十九大精神，河南广播电视台新闻广播特别策划《为了美好生活》融媒体系列直播节目，今天走进第八站----洛阳科技职业学院，从产教融合、校企合作、学生就业等方面，全方位探寻我省职业教育如何破冰前行，培养大国工匠。

为学习贯彻党的十九大精神，河南广播电视台新闻广播特别策划《为了美好生活》融媒体系列直播节目，今天走进第八站----洛阳科技职业学院，从产教融合、校企合作、学生就业等方面，全方位探寻我省职业教育如何破冰前行，培养大国工匠。 党的十九大报告中提出，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神。2008年起，我省连续实施两期职教攻坚工程，推动职业教育“上质量、上水平、上台阶”，我省职业院校正逐步实现校企共建实训基地，能生产，有产品；能教学，有学生。 在我省职业教育发展过程中，不少院校将课堂搬进企业车间进行现场教学，投资建设实训室和“仿真教室”开展实训教学……跟传统教育“教师口授+学生背记”明显不同的职业教育教学模式正在悄然形成。 本期直播节目邀请教育部智库专家、河南省硕士专业学位教指委委员朱选功教授、洛阳科技职业学院副院长崔金如、洛阳科技职业学院电商学院院长王冰做客直播间，从产教融合、校企合作、学生就业等方面，解读洛阳科技职业学院的专业特色，优势课程，梳理我省职业教育发展特点，总结职业教育发展特色。 ↓两位主持人认真的与嘉宾梳理直播细节 ↓电商学院王冰院长接受省台记者采访 ↓河南新闻广播主持人博文（左）洛阳综合广播主持人房子（右） ↓直播前节目组沟通细节 ↓现场直播 河南广播电视台新闻广播特别策划《为了美好生活》融媒体系列直播节目，11月14号起开播，每周二、周四17：15---18：00播出。每期节目选取基层为直播主体，以一家企业或一个乡村、一个院校、一个社区等为一直播单元，走企业、访乡村、进社区、入工地，以学习感受、期待、再出发为主题，把直播间设在基层，采用主持人、嘉宾、网友听众共同参与的立体模式，以未来发展的新思路和新作法为重点，通过广播和新媒体平台音视频直播。节目直播过程中，河南广播网、“河南广播”APP同步音视频直播，新闻广播微博、微信视频直播，微博图文直播，实现融媒体宣传。 融媒体系列音视频直播节目《为了美好生活》，目前已经先后走进兰考、开封、南阳、周口、洛阳等地，截至目前，八期直播节目圆满结束，在各地取得良好反响。