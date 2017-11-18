60辆“子弹头”新能源公交车抵洛

身披大红外衣、形似高铁列车的子弹头设计……不久，60辆“子弹头”新能源公交车将亮相洛阳街头，为广大市民提供便捷、低碳、环保的全方位出行服务。记者今日从洛阳公交集团获悉，目前这60辆“子弹头”新能源汽车已经抵达洛阳。
“我们所说的子弹头公交其实就是圆头公交，”洛阳公交集团技术设备部工作人员介绍，这批子弹头新能源公交车长10.2米，宽2.5米，高3米多，车头为子弹头(圆头)设计。目前，这批车辆在洛阳公交集团四公司、五公司停放。
“子弹头”新能源公交车不仅高颜值，还有不少新功能。据了解，这批“子弹头”新能源公交车均为纯电动、环保型公交，可实现快充，“充满一次电需8—9分钟，可行驶50公里左右。”同时，侧窗设计为防紫外线玻璃。
据了解，待正在进行的公交车充电站建设完成后，车辆即可上路运行，具体运行线路目前正在计划中。近期公交集团将为这批车辆办理相关手续。(见习记者 谢娜娜 通讯员 王明广)（洛阳公交集团供图）
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