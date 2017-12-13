便民服务又上新台阶——邮储银行偃师市支行启用存折取款机

邮储银行偃师市支行目前代发有偃师市社保局企事业退休工人工资13000户左右，70岁以上老年客户占比很高，而且都是用存折办理业务，以前只能在柜台办理，每月代发工资后网点客户激增，高峰期一笔存折取款需要等待1个多小时。
存折取款机投用后，每台存折取款机内现金能办理200笔左右的个人业务，而柜台办1笔养老金领取的时间，用存折取款机能完成3笔，极大的缩减了老年客户的排队时间，很好地满足了存折用户的需求，进一步提高了客户满意度，得到了客户的高度评价和认可。
存折取款机的投入使用，突破了存折客户只能通过柜台办理业务的瓶颈，是解决大量客户排队取款现象的有效手段，标志着邮储银行偃师市支行在服务客户面前更进了一步，在普惠金融上又有了新的发展。（王俊玲）
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