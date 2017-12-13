洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古老射艺 爱它的年轻人挺多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 09:46

　　洛阳理工学院的学生在表演射艺

　　12月8日至10日，2017丝路中国·洛阳首届非物质文化遗产博览会在洛阳会展中心举行。射艺展的表演人员身着中国传统服饰，左手持弓，右手拉弦，迅速松开右手手指，嗖的一声，长箭射中10米外的靶心，赢得掌声一片。

　　入选“非遗”名录

　　今年，射艺入选西工区非物质文化遗产名录，洛阳传统射箭协会会长彭跃宏是传承人。

　　礼、乐、射、御、书、数即为古代“六艺”，射艺是“六艺”之一，指中国传统的射箭运动，历史悠久。

　　“说起射艺，很多人会想到它是杀敌卫国的技术，其实它还是一种修身养性的运动。”彭跃宏说。

　　不同于奥运会比赛用的弓箭，彭跃宏用的是中国传统弓箭，没有瞄准器、搭箭点等现代装备，更符合国人对弓箭的印象。

　　苦练才能射好箭

　　彭跃宏今年43岁。2006年，他开始学习射箭。

　　“射箭不像打球，练几天就会了。当你开始持弓，就会知道，别说射中靶心，连射中靶子都很难。”他说。

　　传统弓箭的使用难度很大，“射箭者必须练到与弓箭融为一体，才能驾驭它”。初学时，弓箭“不听话”，拉不开弓、射不出箭的情况很普遍。

　　虽然彭跃宏悟性高，但他学了两个月，才能射中30米外的靶子，练得两只手上满是茧子和伤口。

　　“我国练习射艺的人不多。2009年，洛阳射艺爱好者才聚在一起比赛。”他说，不过这些年射艺比赛越来越多。

　　2015年，彭跃宏转变对射艺的态度，不再把它当成竞技项目，而是注重它的传承。

　　为古老射艺注入活力

　　作为“非遗”项目传承人，彭跃宏感到肩上的担子很重。他的儿子从9岁开始学射艺，他不愁没有传承人，但他有更远大的设想：“‘非遗’项目的传承不能只靠个人，让更多人学习射艺，才能让它经久不衰。”

　　2014年，他组建洛阳传统射箭协会，去年，该协会在周公庙举行射艺表演，圈粉无数。

　　今年，彭跃宏又在洛阳理工学院举办射艺讲座，“寻找更多年轻的射艺爱好者，他们都是射艺的传承人”。

　　讲座引起巨大反响，当他拿出弓箭时，上百名学生围过来，好奇地看着弓箭。彭跃宏决定，义务教学生们射箭。

　　“在我们看来，射艺虽然古老，但魅力十足。”大二学生王冲冲说，他为射艺着迷，“学射箭不足一年，我买了射箭穿的传统服饰，还买了两张弓”。

　　“年轻人很给力，很快就学会了射箭。”彭跃宏说，眼下，学射箭的年轻人越来越多，大家在寻找快乐之时，也为古老的射艺注入青春活力，他说：“射艺前景大好。”（洛阳晚报记者 何奕儒 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 开车去洛阳龙门站容易走错？记者给您...
  • 瀍河区25个老旧小区完成改造
  • 洛吉快速通道黄河大桥加快建设
  • 洛阳市城乡规划委员会会议召开
  • 洛阳市区降温降雪 实用“攻略”服务您...
  • 洛阳警方侦破一起特大贩毒案 缴获冰毒...
  • 到2020年，洛阳伊洛河流域全面消除劣...
  • 伊电集团与姚电公司达成战略合作协议
  • 洛阳迎来降雪
  • 冬之韵
    		•
    百姓呼声
    渑栾高速项目预计在本月底举行开工动员会
    新安--五头--洛阳的客车营运手续正在审批
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    冬之韵
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605