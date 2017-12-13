古老射艺 爱它的年轻人挺多

洛阳理工学院的学生在表演射艺

12月8日至10日，2017丝路中国·洛阳首届非物质文化遗产博览会在洛阳会展中心举行。射艺展的表演人员身着中国传统服饰，左手持弓，右手拉弦，迅速松开右手手指，嗖的一声，长箭射中10米外的靶心，赢得掌声一片。

入选“非遗”名录

今年，射艺入选西工区非物质文化遗产名录，洛阳传统射箭协会会长彭跃宏是传承人。

礼、乐、射、御、书、数即为古代“六艺”，射艺是“六艺”之一，指中国传统的射箭运动，历史悠久。

“说起射艺，很多人会想到它是杀敌卫国的技术，其实它还是一种修身养性的运动。”彭跃宏说。

不同于奥运会比赛用的弓箭，彭跃宏用的是中国传统弓箭，没有瞄准器、搭箭点等现代装备，更符合国人对弓箭的印象。

苦练才能射好箭

彭跃宏今年43岁。2006年，他开始学习射箭。

“射箭不像打球，练几天就会了。当你开始持弓，就会知道，别说射中靶心，连射中靶子都很难。”他说。

传统弓箭的使用难度很大，“射箭者必须练到与弓箭融为一体，才能驾驭它”。初学时，弓箭“不听话”，拉不开弓、射不出箭的情况很普遍。

虽然彭跃宏悟性高，但他学了两个月，才能射中30米外的靶子，练得两只手上满是茧子和伤口。

“我国练习射艺的人不多。2009年，洛阳射艺爱好者才聚在一起比赛。”他说，不过这些年射艺比赛越来越多。

2015年，彭跃宏转变对射艺的态度，不再把它当成竞技项目，而是注重它的传承。

为古老射艺注入活力

作为“非遗”项目传承人，彭跃宏感到肩上的担子很重。他的儿子从9岁开始学射艺，他不愁没有传承人，但他有更远大的设想：“‘非遗’项目的传承不能只靠个人，让更多人学习射艺，才能让它经久不衰。”

2014年，他组建洛阳传统射箭协会，去年，该协会在周公庙举行射艺表演，圈粉无数。

今年，彭跃宏又在洛阳理工学院举办射艺讲座，“寻找更多年轻的射艺爱好者，他们都是射艺的传承人”。

讲座引起巨大反响，当他拿出弓箭时，上百名学生围过来，好奇地看着弓箭。彭跃宏决定，义务教学生们射箭。

“在我们看来，射艺虽然古老，但魅力十足。”大二学生王冲冲说，他为射艺着迷，“学射箭不足一年，我买了射箭穿的传统服饰，还买了两张弓”。

“年轻人很给力，很快就学会了射箭。”彭跃宏说，眼下，学射箭的年轻人越来越多，大家在寻找快乐之时，也为古老的射艺注入青春活力，他说：“射艺前景大好。”（洛阳晚报记者 何奕儒 文/图）