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含饴弄孙（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 09:37

　　“含着糖逗小孙子。”多温馨的画面！这是多少老年人期待的幸福，比如东汉的马太后。

　　《资治通鉴》里记录了马太后对汉章帝说的一段话：“若阴阳调和，边境清静，然后行子之志，吾但当含饴弄孙，不能复关政矣。”

　　意思是说，如果天地阴阳之气调和，边境宁静无事，你便可以按照自己的意愿行事，而我只管含糖逗弄小孙子，不再干预政事。

　　很明显，马太后对汉章帝不满。

　　为什么对儿子不满呢？因为汉章帝想册封舅舅们，也就是马太后的兄弟。

　　公元75年，汉明帝刘庄在洛阳去世，太子刘炟(dá)继位，是为汉章帝，尊马皇后为皇太后。

　　公元77年，汉章帝打算册封舅舅们，也就是马太后的兄弟，但深明大义的马太后不同意。其时正逢天下大旱，有拍马屁的便上书，说这是没有册封外戚的缘故。有关部门立即上奏，请汉章帝依照旧例册封马家兄弟。

　　马太后阻止道：“那些上书建议册封外戚的人，都是些溜须拍马之徒，是想马屁拍成功了捞好处。西汉成帝时，王家兄弟五个同时封侯，当时黄雾弥漫，不见天降好雨。外戚富贵过盛，最后很少有不倾覆的……”

　　汉章帝仍不死心，再次请求：“自汉朝建立，皇舅封侯，犹如皇子为王，乃是定制，我的舅舅一个年老、两个患病，如果他们发生意外，我将终生遗憾。”

　　马太后仍然坚持自己的意见：“如今国家灾异不断，谷价上涨，我日夜忧恐，坐卧不安，而你置国家大事于不顾，只想着册封外戚，违背我的慈母之心……”接着，马太后很生气地说出了“含饴弄孙”那段话。

　　汉章帝这才放弃了册封的打算。

　　马太后不但不让皇帝册封自己的兄弟，对整个家族的要求也极其严格。史载，她曾下诏说：“马氏家族及其亲戚，如果有因请托郡县官府而干扰地方行政的，一律依法处置。”

　　好一位顾大局、识大体的奇女子！（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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