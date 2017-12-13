寒冬里我们可以做些“暖心事”

爱心人人都有，很多时候，爱心需要一个释放出口、一个输送平台，需要我们为市民搭建更多“爱心桥梁”，实现“精准送暖”。

大雪节气过后，严寒袭来，“冷”是每个人最深切的感受。能温暖我们的，除了暖气、火锅、羽绒服，还有爱心——寒冬来临，我们可以做些“暖心事”，温暖自己和他人。

生活起起伏伏，谁都有可能陷入困境，行走社会，人们需要彼此温暖。一句暖心话、一杯热开水、一件厚实冬衣、一个柔软的公交车坐垫……都是爱心的载体。

爱心人人都有，很多时候，爱心需要一个释放出口、一个输送平台，需要我们为市民搭建更多“爱的桥梁”，实现“精准送暖”。有人家中旧衣服堆积如山，志愿者联系捐献地点、受捐者，在寒冬中打包、运送，搭建这种“爱心桥梁”，需要做艰苦细致的工作；有人想为困难群众编织一条“爱心围巾”，但不会毛线活，请编织高手义务教大家编织围巾，搭建这种“爱的桥梁”，需要巧心思……

现代社会，慈善、公益观念深入人心，“雪中送炭”是传统美德，也是我们的社会责任与使命。正像我市一位“小红帽”志愿者所说：“我们也许没有很高的收入，也许捐不起一座希望小学，但可以把我们不需要的旧衣物转给那些需要的人，而这只需要我们的爱心。”（新闻回顾>>>洛阳市区新增一个爱心冬衣募集点）

关爱孤寡老人、留守儿童、残疾人、寒门学子、重病患者、流浪人员等弱势群体，关爱农民工、环卫工、保洁员、快递、餐饮等辛勤劳动者，期待这些成为人们的自觉行动。

凛凛寒冬，用爱心，用行动做些“暖心事”，温暖、照亮对方的每个日子。（新闻观察员 洛谭）