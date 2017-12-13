作为消费者，咱不仅要有维权的意识和勇气，也要把握好维权的“度”。

一男子请客吃饭，其间因电路故障，餐馆停了一会儿电。结账时，该男子认为停电让自己很没面子，店家打折也不中，他说啥都不愿支付709元的饭钱。（新闻回顾>>>男子就餐遭遇停电不愿付饭钱）

正请人吃饭，却停了电，这事确实让人尴尬窝火没面子，讨个说法，依法索赔，不仅是人之常情，也是法律所赋予的权利。不过，如果“狮子大开口”，就有点儿任性了，而任性维权的结果往往是过度维权。

法律专家认为，如果消费者在维权时违背法律、社会公德，损害了公共利益或他人的合法权益，就构成了过度维权。这种任性的维权行为，基本上很难得到法律的支持。

在外地，曾经发生这样一件事，一消费者在超市买到一袋过期的大米，投诉到工商部门。他认为，自己购买的袋装大米价格为65元，同时购买了蔬菜、薯片等食品和生活用品，共花费213元，超市应按其购买所有商品价格总额的10倍赔偿，共计2130元。工商部门认为，消费者购买的过期大米与其他食品、生活用品没有关联性，因此消费者只能依据食品安全法主张过期大米10倍赔偿，其要求超市对其购买的其他商品也进行10倍赔偿属于过度维权行为，不予支持。

维权意识强是好事，可总抱着一种理所应当被加倍补偿的心态，就容易引发不必要的争执和冲突，不仅维权不成，还耗费自己的时间，得不偿失。

任何权利，都必须建立在对法律的遵守、对公序良俗的遵从这个基础上，正如防卫不能过当，维权也不能过度，“真理往前多走一步就变成了谬误”。

作为消费者，咱不仅要有维权的意识和勇气，也要把握好维权的“度”，当我们的权益受到侵犯时，通过正常的渠道和方式去维权，更有利于问题的妥善解决。（新闻观察员 洛谭）