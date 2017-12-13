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男子一脚悬空窗外要跳楼 消防员成功解救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 09:11

　　轻生男子(消防供图)

　　昨日，小记从涧西消防大队得知一件事儿：深夜，一名轻生男子一脚悬空，挣扎着要跳楼，消防队员先安抚男子，趁其不注意将其救下。

　　12日22时17分，涧西消防大队太原路中队接警称，在涧西区天津路一小区内，一名住在六楼的男子欲跳楼轻生，正被家人拉住……

　　接警后，消防队员立即赶往现场。“我们进入小区就听见远处传来的呼喊声‘放开我！我不活了！’。”消防队员说，他们借助灯光看到，六楼窗户外有名男子一只脚悬空，另一只脚踩在空调外机上，男子一只手臂被屋内的人拉着，他不断挣扎着要往下跳。

　　见状，消防队员迅速携带救援装备跑至六楼。在屋内，消防队员发现轻生男子的父亲趴在客厅窗户处，双手拽着男子。消防队员先上前安抚男子情绪，待对方不注意时，一把将人拉住，防止发生坠楼。随后，消防队员轮流对男子进行心理疏导，10多分钟后，男子情绪稳定下来，被消防队员拉回屋内。

　　事后，消防队员从轻生男子家人处了解到，轻生男子今年28岁，有轻度抑郁症，因结婚旅游的事儿与家人发生争执，情急之下做出危险举动。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 丁松）
[ 责任编辑：史戎戎]
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