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省公务员考试将于17日举行 92路、97路公交车实施加车计划为考生提供便利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:58

　　省公务员考试将于12月17日举行。昨日，市交通局发布92路、97路公交车加车计划，为在洛阳师范学院伊滨校区考点参加考试的考生提供便利。

　　具体加车计划为，17日7时至9时、16时至17时30分两个时间段内，92路公交车原有的8个发车班次增加到12个，97路公交车原有的12个发车班次增加到15个，确保考生不滞留。

　　92路公交车行车线路为洛阳站—解放路—牡丹桥—滨河南路—龙门大道—太康路—长厦门街—开元大道—光武大道—吉庆路—师范学院—枫叶路—高铁大道—光武大道—科技大道—龙顾路科技大道口；97路公交车行车线路为关林第一停车场—太康路—龙门大道—开元大道—玉泉街—师范学院西门。　(张宁　周霖)
[ 责任编辑：席倩倩]
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