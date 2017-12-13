洛阳师院举办导游风采大赛 学子登台展现自我

模拟现场导游讲解

参赛选手用英语回答问题

昨日下午，洛阳师范学院第十七届“洛邑古城杯”导游风采大赛决赛在该校蓓蕾剧场举行，10名杀入决赛的选手在舞台上一展导游风采。

导游风采大赛旨在展示洛阳师范学院大学生风采，全面提升在校大学生的综合素养，迄今已成功举办了十七届。本届导游风采大赛的主题为“导游风采，闪耀未来”，由洛阳师范学院国土与旅游学院主办，洛邑古城冠名。

大赛自11月16日开始初赛以来，吸引了来自洛阳师范学院各个院系的200余名学生参加，筛选出20名选手进入复赛，并最终甄选出10名选手进入决赛。秉承服务学生学习生活、营造学术文化氛围的理念，今年大赛特意增加了英语问答环节，使选手更加贴近国际范儿。同时，选手们在才艺展示环节也大显神通，通过哑剧、小提琴、快板、吉他弹唱等多种形式展示自己的实力。（洛阳晚报记者 宋扬/文 杜武/图）