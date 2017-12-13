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男子丢手包 好心人捡到立即报警归还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 09:11

　　昨日，市民李爱国拨打本报热线66778866：前两天，我们设宴邀请亲友喝我孙子的满月酒，我忙着应酬，把装有2000多元礼金与身份证、社保卡等证件的手包弄丢了，原本对找到包不抱希望，没想到包被一位好心人捡到。

　　“我想给好心人几百元表示感谢，但对方不肯收。”昨日，李爱国说，10日中午，他在华山路一家酒店设宴庆孙子满月。当天13时，他得知几位好友没打招呼就离开了。大家上了年纪，且喝了些酒，他担心好友出意外，骑着电动车追赶，结果人没追上，放在车筐里的手包不见了。

　　手包里装有2000多元礼金和身份证、社保卡等证件，李爱国与家人到处寻找，但没找到。李爱国拨打110报警，希望捡包者与其联系。

　　很快，市110联动指挥中心接警员告诉李爱国一个好消息，有个姓芦的先生报警称捡到一个手包，很可能是他的。李爱国与芦先生见面后确认，此包正是自己的，里面的东西一样不少。他激动地从包里抽出几张百元钞票，塞给芦先生表示感谢，但被对方婉拒。

　　记者跟捡包者芦耀伟联系得知，事发当日，他骑电动车送儿子去补习班，走到半路看到地上有个包，于是报警寻找失主。“我得给儿子做榜样，不是自己的东西不能要。”芦耀伟说。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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