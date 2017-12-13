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洛阳警方侦破一起特大贩毒案 缴获冰毒6.3公斤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 09:07

　　民警控制接毒品的嫌疑人(警方视频截图)

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市公安局获悉，我市警方历时4个月，成功侦破一起特大贩毒案，抓获该团伙成员13名，缴获冰毒6.3公斤、麻古2000余粒和制毒原料麻黄素9公斤及制毒辅料9公斤，查扣汽车3辆。

　　今年2月，瀍河派出所民警在排查辖区有吸毒前科人员时，发现嫌疑人海某不但吸毒，还时常暗中进行毒品交易。民警根据该线索深入侦查，挖出毒品供货上线卖家嫌疑人关某。

　　警方据此作为突破口，历时两个多月，终于锁定涉及此案的重要人物西工区男子张某，此人5年前因涉嫌贩毒曾被警方刑拘，后因证据不足被无罪释放，而其同案人员因贩毒被执行死刑。

　　经过长时间暗中深挖，警方摸清了该团伙在我市贩卖毒品的网络及人员架构。同时，该案被省公安厅列为2017-22号目标案件。

　　6月，警方获知该贩毒团伙将在异地进行毒品交易后，兵分三路在成都、绵阳和我市展开布控。6月10日一早，待运有毒品的大巴车抵达我市环城北路民航大厦附近时，警方控制了有关人员，现场缴获6公斤冰毒及1000粒麻古。随即，布控在外地的警力对该团伙展开同步清网行动，在其他成员处缴获0.3公斤冰毒和1000余粒麻古等。我市警方抓获该团伙成员共计13名。

　　记者从市公安局禁毒支队获悉，该案涉案金额高，毒品数量特大，是近年豫西地区一次性缴获毒品数量最大的案件。目前，涉案人员中有7人已被移送检察机关，警方正对此案展开进一步调查。

　　警方如何侦破此案，有哪些惊心动魄的故事？敬请读者关注本报接下来的详细报道。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 叶军桥 程昊）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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