男子夜里偷车油被民警抓现行

昨日，小记从长春路派出所听说一件事儿：一名男子在路边拿着一袋不明物品，疑似是盗窃他人的物品。民警对男子追踪后，在其电动车上发现一桶散装柴油。原来，他是盗窃路边车辆油箱中油的偷油贼。

12日凌晨1时30分许，长春路派出所监控员巡屏时发现，涧西区万达广场附近一男子形迹可疑。“这人大半夜在路边闲逛，不时蹲在停着的小货车旁边，往车底下放东西，举止不正常。”监控员说。

随后，监控员在视频中看到，男子离开车边时手提一袋不明物品，随后骑着电动车离开现场。几分钟后，民警在涧西区军安小区附近将该男子拦下，通过盘查发现，男子的电动车上有一个食用油油桶，里面装了约5升的柴油。另外，车上还放有一个白色编织袋，里面装着油管。

民警初步调查，该男子姓杨，47岁。为了谋私利，夜间，他拿着油管、油桶盗窃路边停放车辆的油。目前，警方对此展开进一步调查。民警提醒，司机可采取换防盗油箱盖、安装油箱防盗器等措施，防止油箱里的油被盗。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）