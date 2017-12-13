洛阳对部分工业企业实施停电措施 助力污染防治

从昨日起，我市对水泥工业、陶瓷工业、有色冶炼、焊剂工业等错峰生产企业、停限产企业，以及其他因应急管控要求停产的企业开始实施停电措施。该措施将持续至明年3月15日。

市环境污染防治攻坚办近日下发紧急通知，强化对错峰生产企业等要求停产企业的监管。通知明确，按照“确定清单—书面预通知—实施停电”的法定程序，履行预先告知义务，逐家拉闸，收走令克棒由供电机构集中保管。同时，要科学停电，充分考虑企业工艺实际，能立即停电的就立即停电，工艺复杂不能立即停电的要逐步停电，禁忌简单粗暴，谨防发生安全事故。

根据通知，以下这些企业将被停电：

■错峰生产企业

依据《洛阳市2017—2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》，列入错峰生产清单，要求在今年11月15日至明年3月15日停产的企业。这些企业包括：水泥熟料企业、特种水泥企业(省环境攻坚办批准生产的除外)，以煤、自制煤气为燃料的陶瓷企业，以煤为燃料和以页岩煤矸石为原料的烧结型砖厂，石膏板生产企业，以煤和自制煤气为燃料的耐材企业，以煤、焦炭、自制煤气为燃料的铸造企业和不能稳定达标排放的企业，石灰生产企业原则上停产停电，保障我市其他工业企业脱硫石灰的企业经辖区县级政府批准的除外。

■停限产企业

依据《关于有色冶炼等8个行业实施停限产措施的通知》，列入轮流停限产企业清单，要求在今年11月15日至明年3月15日停产的企业。这些企业包括以下几类企业：以煤、自制煤气和焦炭为燃料的有色冶炼企业，以煤、焦炭、自制煤气为燃料的焊剂企业，硅石企业(石英砂加工企业)，以煤、焦炭、自制煤气为燃料的刚玉企业(包括棕刚玉和锆刚玉企业)以及陶粒企业等，保障我市水泥熟料企业用石、电厂脱硫用石的企业经辖区县级政府批准的除外。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）