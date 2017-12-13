今天洛阳小雪转阴天 气温-4℃到2℃

昨日，气温降得更低，天阴得更厉害了，一切都像是下雪的前兆。不过，大家期盼已久的雪一点儿也不爽快，只是在中午前后“象征性”地飘了几片雪花。市气象台专家说，昨日下午，栾川县、洛宁县的局部山区也短暂性地飘起了小雪花，但并未造成积雪。

其实，在看似平静的表面背后，冷空气并没有消停。市气象台专家说，这股较强冷空气抵达我市后，经过不断“酝酿”，我市的气温和湿度均已达到下雪条件。

昨日18时，中央气象台发布天气预报称，从昨日夜间起，受较强冷空气影响，我国中东部大部地区自西向东、自北向南先后出现大范围大风降温天气，平均气温普遍下降4℃至8℃。市气象台预计，今天白天全区小雪转阴天，偏东风3级左右，气温-4℃到2℃；明天阴天转多云，偏北风2级左右，气温-2℃到10℃。

入冬以来，经历了几次降温，秋裤套上了，围巾戴上了……冬天已经实实在在地来到了我们中间。如今，暖气、空调可以让我们安然度过寒冷的冬季，那么，在古代，人们的冬天好过不好过？

李白曾在《北风行》中写道：“燕山雪花大如席，纷纷吹落轩辕台。”雪花快赶上席子那么大了，北风也快把轩辕台吹掉了，这天得有多冷啊！虽然诗句运用了夸张的修辞手法，但古时候的寒冷程度可见一斑。

不过，您要以为古时候的南方不冷，那就错了。唐代诗人杜甫曾在《自京赴奉先县咏怀五百字》中抱怨寒冬“霜严衣带断，指直不得结”。安史之乱后，杜甫跟着逃难的人群来到四川，并在成都盖了个茅草屋，那里秋冬季节的湿寒天气让他痛苦不堪，他在诗中写道：“布衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝……”可见，古时候南方冬季的湿冷天气同样让人难熬。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）