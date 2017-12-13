洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天洛阳小雪转阴天 气温-4℃到2℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 08:49

　　昨日，气温降得更低，天阴得更厉害了，一切都像是下雪的前兆。不过，大家期盼已久的雪一点儿也不爽快，只是在中午前后“象征性”地飘了几片雪花。市气象台专家说，昨日下午，栾川县、洛宁县的局部山区也短暂性地飘起了小雪花，但并未造成积雪。

　　其实，在看似平静的表面背后，冷空气并没有消停。市气象台专家说，这股较强冷空气抵达我市后，经过不断“酝酿”，我市的气温和湿度均已达到下雪条件。

　　昨日18时，中央气象台发布天气预报称，从昨日夜间起，受较强冷空气影响，我国中东部大部地区自西向东、自北向南先后出现大范围大风降温天气，平均气温普遍下降4℃至8℃。市气象台预计，今天白天全区小雪转阴天，偏东风3级左右，气温-4℃到2℃；明天阴天转多云，偏北风2级左右，气温-2℃到10℃。

　　入冬以来，经历了几次降温，秋裤套上了，围巾戴上了……冬天已经实实在在地来到了我们中间。如今，暖气、空调可以让我们安然度过寒冷的冬季，那么，在古代，人们的冬天好过不好过？

　　李白曾在《北风行》中写道：“燕山雪花大如席，纷纷吹落轩辕台。”雪花快赶上席子那么大了，北风也快把轩辕台吹掉了，这天得有多冷啊！虽然诗句运用了夸张的修辞手法，但古时候的寒冷程度可见一斑。

　　不过，您要以为古时候的南方不冷，那就错了。唐代诗人杜甫曾在《自京赴奉先县咏怀五百字》中抱怨寒冬“霜严衣带断，指直不得结”。安史之乱后，杜甫跟着逃难的人群来到四川，并在成都盖了个茅草屋，那里秋冬季节的湿寒天气让他痛苦不堪，他在诗中写道：“布衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝……”可见，古时候南方冬季的湿冷天气同样让人难熬。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 开车去洛阳龙门站容易走错？记者给您...
  • 瀍河区25个老旧小区完成改造
  • 洛吉快速通道黄河大桥加快建设
  • 洛阳市城乡规划委员会会议召开
  • 洛阳市区降温降雪 实用“攻略”服务您...
  • 洛阳警方侦破一起特大贩毒案 缴获冰毒...
  • 到2020年，洛阳伊洛河流域全面消除劣...
  • 伊电集团与姚电公司达成战略合作协议
  • 洛阳迎来降雪
  • 冬之韵
    		•
    百姓呼声
    渑栾高速项目预计在本月底举行开工动员会
    新安--五头--洛阳的客车营运手续正在审批
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    冬之韵
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605