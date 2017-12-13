改造后的小区焕然一新

复古风格的红色墙面、规范的停车位、崭新的节能路灯……近日，瀍河区25个老旧小区完成改造，昔日“脏乱差”小区如今呈现高“颜值”。昨日，《洛阳晚报》记者进行了实地探访，看看改造后的老旧小区有啥不一样。

变化：路灯照亮小区，车辆不再乱停

今年81岁的黄景娥在瀍河区五一社区五四小区一号院住了几十年，近段时间，她欣喜地发现小区在悄悄地发生着变化：楼梯间脏脏的墙壁被刷得雪白，楼下空地上有了晾晒衣服的晾衣架……

对53岁的居民尤先生来说，最令他开心的是小区楼前规划出了十几个停车位，解决了他停车难的问题。

改造之前的五四小区一号院墙体破旧、设施简陋，今年10月初，经瀍河区建设局牵头，五股路办事处和五一社区共同启动对五四小区一号院的改造。经过一个多月的施工，原来杂乱无章的停车处被画上了整齐的白线，斑驳的砖墙被刷上了复古的红色，新添的8盏节能路灯让夜晚的小区不再漆黑一片……曾经破旧不堪的小区焕然一新。

探访：模样更“俊俏”，硬件设施更齐全

瀍河区建设局副局长马利国说，此次老旧小区改造，并不只是简单铺路、刷墙，在改造之初，他们通过实地走访、调研，对改造风格进行了统一设计，并结合每个老旧小区的具体问题进行细节改造。

●特色一：环境整洁，小区井然有序

13日上午，记者来到五四小区一号院看到，两栋红色的居民楼挺立在干净、平坦的地面上，几名居民正坐在单元门前的青石板凳上聊天、下棋，身后一排深绿色的草木被修剪得整整齐齐。

五一社区副主任李秋爱说，该小区属于无主管小区，年头儿较长，小区环境、卫生状况均不佳。此次改造，他们根据小区外部环境，对小区外墙和楼内墙面重新设计配色并粉刷，在征得全体居民同意后，重新规划绿化带，修剪树木、硬化路面，在楼前画出机动车和非机动车停车位。

●特色二：安装监控摄像头，小区安全有保障

老旧小区多无物业公司管理，安全问题难保障。

五一社区党支部书记庞辉说，五四小区一号院原先配备有监控摄像头，由于监控范围小、镜头不清晰，在此次改造中“下岗”，取而代之的是安装在院门口两侧的6个高清监控摄像头。

●特色三：添置硬件设施，居民生活更方便

不出院就能喝到纯净水、夜间不用摸黑出门、在家门口就能用上健身器材……庞辉说，他们为五四小区一号院和五五小区配备了饮水机、节能路灯、健身器材等设施，方便居民生活。

展望：明年将再改造一批小区

“此次改造，主要针对辖区1990年12月31日以前建成，且目前无主管单位、无物业单位、没有建立房屋专项维修资金的小区。”马利国说，目前，瀍河区已经完成辖区25个老旧小区的改造工作，预计明年对辖区剩余老旧小区进行改造。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 王少峰 文/图）

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25个完成改造的老旧小区

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