孙丽赴郑捐献造血干细胞 系我市第23例配型成功的造血干细胞捐献志愿者

孙丽

昨日下午，涧西区45岁的孙丽踏上了前往郑州的列车，这是一趟意义特殊的旅程，更是一次与死神的赛跑——不久前，经中华骨髓库的检索匹配，孙丽的造血干细胞与西安一名22岁的男孩配型成功。孙丽说，自2008年成为中华骨髓库的志愿捐献者之后，这一天她已经等了9年。

市红十字会的工作人员说，一般来说，因为隐私权保护等原则，捐献者和受捐者之间只有捐献造血干细胞这一次的交集。孙丽说，一辈子不见面都没关系，她只想对男孩说：“你幸福、健康、好好活着，一切就都有意义。”

1 为了等配型成功的这一天，她9年不敢换手机号码

2008年7月29日，孙丽通过市红十字会正式成为中华骨髓库的志愿捐献者。“那时发生了一件事儿，让我没怎么犹豫就做了这个决定。”孙丽说，她当时已是一个9岁女孩的母亲，女儿学校里的一名老师的孩子患上了白血病，最后因为没有等到合适的配型而去世，“都是做母亲的，我能理解那名老师。所以从成为志愿者起，我就等待着配型成功的这一天”。

没想到，孙丽一等就是9年。这9年里，她一直不敢换手机号码。

“我接到了省红十字会打来的电话，他们告诉我配型成功了，问我还愿意捐献吗，我说我愿意！”孙丽回忆，今年8月的一天中午，她正在家吃饭，接到这个电话时她开心得就像自己中了彩票，随后，她按照相关要求，去做了造血干细胞的初配和高分辨采集，幸运的是她通过了。

市红十字会工作人员李牧原告诉记者，每年都有不少配型成功的案例，却因为捐赠志愿者更改联系方式、联系不到而使得患者错失了机会。

2 丈夫专门请假带孩子，让她放心去救人

孙丽说，她是在几天前自己通过捐献前的最后一道体检、确认可以捐献后，才把此事告诉家人的。孙丽的父亲孙俊山说，在他的印象中，女儿从小身子骨就弱，经常生病，没有想到女儿会去做这件事儿，“我本来担心捐献造血干细胞会对她的身子带来伤害，后来听医生讲了之后才放心，能救人的事儿，我们支持她做”。

孙丽的丈夫刘全社常年在外地打工，平均3个多月才回来一次。当妻子在电话中告诉他，自己要去郑州捐献造血干细胞时，他很惊讶，最初也不太同意，“后来听她说了很多她的想法，我就跟单位请了8天的假，我回来带孩子，让她放心去救人！”

孙丽还从18岁的大女儿那里获得了支持和鼓励，“孩子跟我说，妈妈，你能救人你很棒！”

3 她希望受捐的孩子“好好活着”

李牧原告诉记者，截至目前，我市像孙丽一样通过录入血液信息成为中华骨髓库志愿者的市民约有5000人，其中以30至40岁的男性居多。孙丽是我市第23例捐献造血干细胞的志愿者，也是第4例女性捐献造血干细胞的志愿者。

“造血干细胞具有高度自我更新、复制能力，捐献造血干细胞1至2周后，捐献者血液中的各种成分即可恢复到原来水平，全球迄今为止有100多万例捐献案例，至今没有引起对捐献者伤害的先例。”李牧原说，市红十字会希望有更多18至45岁、身体健康(符合无偿献血条件)的市民，加入造血干细胞捐献行列。

在抵达郑州后，孙丽将在采集医院连续4天皮下注射动员剂，在18日完成造血干细胞的采集。她捐献的造血干细胞，将在最短的时间内输送进西安男孩的身体，帮助他跑赢这场与死神的赛跑。

“他不需要知道我是谁，如果可能，我只想说‘希望你幸福、健康、好好活着，一切就都有意义’。”孙丽说。（洛阳晚报记者 王若馨/文 张怡熙/图）