消费遇到烦心事儿 请您到这儿来投诉

消费遇到烦心事儿，欢迎您来这里投诉——明日，“月月3·15”活动将再次启动，该活动由《洛阳晚报》和市工商局12315消费者申诉举报中心联合举办。

明日上午9时至10时30分，来自市工商局西工分局、涧西分局、瀍河分局、老城分局、洛龙分局、高新分局、专业分局、车站分局、关林分局的工作人员，将在市工商局12315消费者申诉举报中心，现场接受消费者的咨询、投诉和举报，同时，安排多辆车随时出发，助您维权。

您在消费时遇到的烦心事儿均可投诉，请您届时务必携带相关消费票据。

市工商局12315消费者申诉举报中心位于解放路与纱厂东路交叉口北的市工商局1楼大厅。若您无法到现场投诉，也可拨打12315或63196281，还可关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，在后台留言，记者将及时联系工商人员帮您维权。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 杨凯）